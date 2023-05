Worms-Trainer Tretter konsterniert: "Wir stoßen an unsere Grenzen"

Ausgerechnet in der heißen Phase des Abstiegskampfs werden bei Wormatia Worms Mentalitätsmängel offensichtlich. Trainer Peter Tretter, der den Rückhalt der Fans genießt, spricht nun Tacheles.

Der Abstand zum rettenden Ufer ist gleich geblieben - der Frust dagegen noch mal deutlich größer geworden. Mit dem 1:3 gegen den SGV Freiberg versemmelte Wormatia Worms nach dem 1:2 gegen Rot-Weiß Koblenz nun auch das zweite Heimspiel hintereinander gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt.

Die Hoffnung zumindest auf ein Endspiel am letzten Spieltag gegen den um vier Punkte besser platzierten KSV Hessen Kassel schwindet vor allem angesichts der immer offenkundiger werdenden Schwächen des Kaders.

Duplizität zwei zum Koblenz-Spiel: Wieder hielt Wormatias Ausgleich nur wenige Augenblicke. "So naiv, wie wir verteidigt haben, hast du es nicht verdient zu gewinnen", bekannte Trainer Peter Tretter: "Was uns in den ersten Wochen stark gemacht hat, das eigene Tor zu verteidigen - das klappt nicht mehr."

Null Durchschlagskraft

Dabei liegt das weit heftigere Problem in der Offensive. Was nicht zuletzt die zwischenzeitliche Auswärtspartie beim FSV Frankfurt zeigte: Bei den Frankfurtern, immerhin Zweiter der Rückrundentabelle, machte Wormatia über weite Strecken das Spiel, erarbeite sich 10:1 Ecken - zeigte aber null Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor und wurde im Gegenzug eiskalt ausgekontert.

Ein Sinnbild der ganzen Saison - in der sich Wormatia gegen Spitzenteams oft leichter tat. Mit Erfolgsdruck gegen tiefer platzierte Teams kann die Truppe dagegen immer schlechter umgehen - Mentalitätsmängel bei einigen Spielern sind dabei unverkennbar.

Die Qualität im gesamten Kader ist nicht gut genug. Peter Tretter, Trainer Wormatia Worms

Noch größer aber zeigen sich technische und spielerische Defizite: "Die Qualität im gesamten Kader ist nicht gut genug, das muss ich so klar sagen. Wir stoßen an unsere Grenzen", sprach Tretter einmal mehr Tacheles.

Die Anhänger hat er dabei hinter sich: Der Coach wurde, wie auch die wenigen Leistungsträger um Lennart Grimmer und Jannik Marx, mit Fan-Applaus und "Peter Tretter"-Rufen verabschiedet - für andere Akteure gab es dagegen Pfiffe und Schmähungen.