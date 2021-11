Worms sammelt weiter fleißig Punkte - Geringer Druck auf Platz sechs

Der Wormatia Worms kann in der Süd-Staffel keiner die Tabellenführung streitig machen, doch für die Aufstiegsrunde ist ein Sieg wie gegen Mechtersheim weiterhin Gold wert. Beim Rennen um die Top sechs schafften es die Teams unterhalb des Strichs diesmal nicht, den Druck auf die Gejagten signifikant zu erhöhen.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Wormatia Worms hat in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen müssen, und auch der TuS Mechtersheim schnupperte am Samstag nur kurzzeitig an so einem Husarenstreich. In der 34. Minute wehrte Worms-Keeper Cymer einen Schuss zu mittig ab, Weisenborn staubte ab. Die Halbzeitansprache von Christian Adam, der den vergrippten Cheftrainer Kristjan Glibo vertrat, umfasste offenbar die richtigen Themen, denn die Wormaten legten nach Wiederanpfiff eine Schippe drauf. In der 53. Minute bediente Eichinger im Strafraum Grimmer und der jagte den Ball sehenswert unter die Latte. Latte ist ein gutes Stichwort, die traf Kireski vier Zeigerumdrehungen später, ehe Marx kurz darauf aus rund 25 Metern mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:1 erzielte.

Mechtersheims Angreifer Ferreira da Cruz durfte sich die letzten 20 Minuten als Torwart beweisen, da Seyman nach einem Foul außerhalb des Strafraums Rot sah und das Wechselkontingent der Gäste schon erschöpft war. Doch Worms übte zu wenig Druck aus, sodass der Aushilfskeeper eine weiße Weste behielt. Der Heimsieg war trotzdem unter Dach und Fach, und da man alle Punkte in die Aufstiegsrunde mitnimmt, kann es sich die souverän auf Platz eins thronende Wormatia auch gar nicht leisten, Geschenke zu verteilen.

Die ersten sechs Plätze, die zur Aufstiegsrunde berechtigten, blieben indes in der Hand der gleichen Teams wie am Spieltag zuvor. Die SV Elversberg II und der SV Röchling Völklingen nahmen sich gegenseitig die Punkte weg (0:0), die TSG Pfeddersheim unterlag dem Tabellenzweiten FC Hertha Wiesbach 2:3. Zumindest der FSV Viktoria Jägersburg darf bei fünf Punkten Rückstand, und dazu auch einer Partie weniger, wieder hoffen, dank des 4:2 gegen Schlusslicht FC 09 Speyer. Ex-Profi Fomitschow erzielte seinen ersten Saisontreffer.

Folz entscheidet's vom Punkt

Beim Aufeinandertreffen zwischen dem FV 07 Diefflen und dem FV 1920 Dudenhofen klaffte zwischen der Anfangs- und der Schlussphase eine große Lücke. Zu Beginn hatte Dudenhofen das Momentum auf seine Seite, Styblo überlupfte in der 6. Minute den aus seinem Tor eilenden Migliara zur Gästeführung. Fünf Minuten später erwischte Neuner eine Hereingabe im Strafraum mustergültig und stellte auf 2:0. Der FV 07 erholte sich mit zunehmender Spielzeit immer besser von den zwei frühen Rückschlägen, es brauchte aber ein Eigentor von Nowak in der 68. Minute, bis der Bann brach. Zehn Minuten später gelangte eine Hereingabe vom Flügel über Umwege zu Fritsch, der sich nicht zweimal bitten ließ, Ausgleich. Die 88. Minute war dann der ultimative Kipppunkt dieses Abends: Poß zog in Dudenhofens Sechzehner und wurde gefoult: Der Schiedsrichter zückte Gelb-Rot, Folz verwandelte den Elfmeter. Diefflen schiebt sich mit dem Sieg auf zwei Punkte an den Tabellennachbarn heran.

Alles andere als eng beisammen sind in der Tabelle Arminia Ludwigshafen und der FV Eppelborn. Und genauso lief dann auch das direkte Duell am Samstagnachmittag. Monetta schoss die Heimmannschaft in der 23. Minute in Führung, Thum legte zehn Minuten später nach. Auch in der zweiten Halbzeit war der Zweite dem Vorletzten klar überlegen. Auf der Anzeigetafel hinterlegten das Monetta (52./72.) und Thum (65.) auch weiterhin im Wechsel.