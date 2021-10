Worms legt früh den Grundstein - Fulminante Aufholjagd von Ludwigshafen

Für die Wormatia Worms kommt nach dem 2:1 im Spitzenspiel bei Hertha Wiesbach die Aufstiegsrunde immer näher. Annähernd gut im Rennen liegt der FV Dudehofen nach dem 4:2 über Röchling Völklingen, während Arminia Ludwigshafen nach zwischenzeitlichem 0:3 in Diefflen den Überholvorgang des FVD jäh ausbremste.

Feines Füßchen: Simon Joachims (am Ball; hier ein Archivfoto) schoss die Wormatia Worms in Wiesbach früh in Führung. imago images/Thomas Frey

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Hauptsächlich geht es in der zweigeteilten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar darum, in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Doch da alle Punkte in Auf- wie Abstiegsrunde mitgenommen werden, ist der 2:1-Erfolg der Wormatia Worms beim FC Hertha Wiesbach von großer Bedeutung. Schon nach fünf Minuten gelangte der Ball nach einem Einwurf auf den Fuß von Joachims, der platziert zur Führung vollendete. Ehe allmählich stärker werdende Wiesbacher sich versahen, lag der Ball erneut im Kasten, diesmal nach einem Kopfball von Darkaoui (20.). Worms verlegte sich danach schwerpunktmäßig aufs Kontern, hinten hielt die Abwehr gegen einen teils druckvollen FC Hertha bis in die Schlussminute, als Piontek mit einem platzierten Schuss verkürzte.

Worms steht vor dem Montagsspiel zwischen dem FC 09 Speyer und TuS Mechtersheim damit 13 Punkte vor Platz sieben. Neun Punkte Vorsprung auf den ersten von sechs Abstiegsrunden-Plätze hat der FV 1920 Dudenhofen, der in einem unterhaltsamen Spiel den SV Röchling Völklingen mit 4:2 besiegte. Neuner brach fünf Minuten vor der Pause den Bann, in die es allerdings unentschieden ging, weil Völklingens Saks kurz vor dem Kabinengang das 1:1 erzielte. Mit dem Doppelschlag durch Nowak (52.) und Styblo (55.) kippte das Spiel auf die heimische Seite, in Minute 77 erhöhte Styblo sogar noch. Das 2:4 durch Zimmermann war in der 82. Minute nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Der FV 07 Diefflen gab gegen Arminia Ludwigshafen den sichergeglaubten Sieg noch aus den Händen, führte nach Toren von zweimal Poß (26./50.) und Haase (67.) schon 3:0, ehe die Gäste ein fulminantes Comeback hinlegten. Auch Thum traf doppelt (78./83.), ehe der verwandelte Handelfmeter von Herchenhan in der 86. Minute für lange Gesichter bei den Heimfans sorgte.

Näher ran an die Top sechs rutschte die zweite Mannschaft der SV Elversberg. Beim vormals punktgleichen FSV Viktoria Jägersburg gab der Doppelpack von Lauer in den Minuten 27 und 41 den Ausschlag, Pommerenkes Tor zwei Minuten vor Schluss kam zu spät.

Bei der TSG Pfeddersheim mussten die Türen am Samstag zu bleiben, das Spiel gegen den FV Eppelborn wurde abgesagt. Neben einigen Verletzten hat nun auch ein Grippe- und Erkältungswelle die Mannschaft ausgedünnt. Mit Corona hat das alles laut TSG aber nichts zu tun, auch deswegen, da weite Teile der Mannschaft und des Betreuerstabs geimpft seien.

Am Montag spielen noch Schlusslicht FC 09 Speyer und der TuS Mechtersheim gegeneinander. Der FCS braucht unbedingt einen Sieg, wenn er zumindest mit einem Auge noch auf Platz sechs schielen will, der TuS kann im Derby seinerseits in die oberen Tabellenhälfte springen.