Wormatia Worms holt Bundesliga-erfahrenen Lorenzen

Wormatia Worms hat sich die Dienste von Melvyn Lorenzen gesichert. Der 27-Jährige Angreifer war zuletzt vereinslos, bringt aber Bundesliga-Erfahrung aus Bremer Zeiten mit. Mit dem Transfer des Stürmers ist die Kaderplanung beim Regionalliga-Aufsteiger abgeschlossen.

Melvyn Lorenzen stürmt ab sofort für Wormatia Worms, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der 27-jährige Angreifer, der für Werder Bremen 14-mal in der Bundesliga (1 Tor) und einmal für die Nationalmannschaft Ugandas auflief, war seit Jahresbeginn vereinslos. Zuletzt spielte er beim irischen Erstliga-Klub Sligo Rivers. "Melvyn kann im vorderen Bereich alles spielen, soll aber vorzugsweise in der Spitze agieren", verrät Trainer Max Mehring die Pläne mit dem 1,88 Meter großen Rechtsfuß. "Er ist im besten Fußballeralter und kann mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit bei uns eine Führungsrolle übernehmen."

"Super Gefühl"

"Wir hatten sehr gute Gespräche und haben Melvyn als selbstreflektierten Spieler kennengelernt, der in Deutschland wieder Fuß fassen will", ergänzt der Sportliche Leiter Norbert Hess. Wie Mehring und Sportvorstand Ibrahim Kurt sei er überzeugt, dass der nun letzte Neuzugang der Mannschaft entscheidend weiterhelfen kann.

"Manchmal hat man sofort ein super Gefühl, wenn man Menschen trifft. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hier war es so, wir haben uns gleich sehr gut verstanden", nennt Lorenzen einen der Gründe für den Wechsel zur Wormatia. "Ich habe mich gleich wohl gefühlt, hatte Spaß im Training und wurde von der Mannschaft gut aufgenommen." Das sei nicht selbstverständlich, so der Neuzugang, wenn man mitten in der Saison neu dazustoße. Für ihn gehe es nun darum, endlich wieder Spielpraxis zu sammeln, seine Qualität zu zeigen, seinen Rhythmus zu finden und der Mannschaft zu helfen, so der 27-Jährige, der sich im Trainingslager für vertragslose Profifußballer der Spielergewerkschaft VDV zuletzt auf die neue Saison vorbereitet hatte.