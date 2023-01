Wormatia Worms finale Gespräche mit dem Wunschkandidaten

Wormatia Worms befindet sich bei der Suche nach einem neuen Trainer auf der Zielgeraden und auch ein neuer Innerverteidiger ist kurz vor der Unterschrift. Schwieriger gestaltet sich die Verpflichtung eines Angreifers.

Zwei Tage noch, dann ist Trainingsauftakt bei Wormatia Worms - und damit die vermeintliche Ziellinie für die Trainersuche erreicht. Bis zum Wochenende war noch kein weißer Rauch aufgestiegen in Sachen Nachfolge von Max Mehring, bei dem die Verantwortlichen nicht mehr ausreichend Überzeugung für das Ziel Klassenerhalt spürten. "Wenn es nicht direkt zum Start klappt, dann eben ein paar Tage später", sagt Sportvorstand Ibrahim Kurt, der aber in finalen Gesprächen mit einem der Wunschkandidaten steht. Die Wormatia hatte sich bewusst Zeit genommen, da sie dem Erfüllen des Anforderungsprofils höhere Priorität einräumte als dem Abschluss-Tempo. "Ein Mann mit Erfahrung", wird gesucht, auch bezogen auf die Liga.

Für Mehring war es die erste Station als Cheftrainer gewesen. Den Wormser mit Stallgeruch zu entlassen, fiel "menschlich schwer", so Kurt, und auch der Sportliche Leiter Norbert Hess sprach von einer überaus engen Entscheidung: "Das Pendel hat leicht Richtung Trennung ausgeschlagen." Die Gründe: nur 16 Punkte aus 20 Spielen, zunehmend harmlose Auftritte - und vor allem die Sorge, dass bei einem Fehlstart gegen Ulm und Steinbach "der Rucksack schnell zu schwer" werde.

Beim Mannschaftsrat dagegen hatte das Pendel in die andere Richtung gezeigt, in einer Art offenem Abschiedsbrief an Mehring bedauerte das Team die Trennung ausdrücklich, bekundete, "zu 100 Prozent an den Klassenerhalt mit Max geglaubt" zu haben - fasste sich aber auch an die eigene Nase: "Leider haben wir es nicht geschafft, taktische Vorgaben und Trainingsinhalte in Punkte umzuwandeln." Für Klassenerhalt und Pokal will das Team aber "alles tun, völlig egal welcher Trainer an der Seitenlinie steht".

Wer künftig zu diesem Team gehört, steht auch noch nicht final fest. Mit einem weiteren Innenverteidiger aus einem Drittligakader als Ersatz für das Bollwerk Tevin Ihrig und Jean-Yves Mvoto, die beide mit schweren Knieverletzungen bis Saisonende ausfallen, sei man sich bis auf wenige Formalitäten einig - schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem Stürmer. Sodass auch hier gilt: Es kann einige Tage später werden.