Wormatia Worms: Ex-Profi Martin Röser muss seine Karriere beenden

Wormatia Worms musste in dieser Saison lange Wochen auf Martin Röser verzichten. Jetzt herrscht bittere Gewissheit, dass der Ex-Profi gar nicht mehr zurückkehren wird, ständige Schmerzen erlauben keinen Fußball mehr.

Hier war die Welt noch halbwegs in Ordnung: Im Sommer 2021 konnte Martin Röser (rotes Trikot) noch zwei Ligaspiele für Wormatia Worms bestreiten. imago images/Thomas Frey

Martin Röser und Wormatia Worms, diese Verbindung versprach im Sommer 2021 etwas Großes zu werden, doch ein halbes Jahr später endet der gemeinsame Weg, erzwungenermaßen. Zu Saisonbeginn konnte der ehemalige Zweit- und Drittligaprofi noch zwei Partien für Wormatia Worms bestreiten, dann wurden die Achillessehnenprobleme so heftig, dass Röser erstmal raus war. Daraus ist jetzt ein Dauerzustand geworden, denn nach Besuchen bei Spezialisten und hartem Reha-Training haben sich die Schmerzen nach den ersten Einheiten im Mannschaftstraining wieder zurückgemeldet.

Daher wendet sich der 31-Jährige in einer Meldung des Vereins mit bitteren Worten an die Fans: "Mein Körper macht leider nicht mehr mit und die permanenten Schmerzen lassen kein Fußballspielen mehr zu. Schweren Herzens muss ich Euch mitteilen, dass ich die Verantwortlichen der Wormatia um Vertragsauflösung gebeten habe."

Die stimmten zu, beklagen im gleichen Atemzug aber einen "großen sportlichen wie menschlichen Verlust für die Oberligamannschaft". Aus einer Rückkehr zu den Anfängen - Röser spielte zu Beginn seiner Karriere von 2010 bis Ende Januar 2013 in der Regionalliga für die Wormatia - ist eine sportliche Endstation geworden. Röser dazu: "Die Rückkehr zur Wormatia war für mich auch ein Stück weit die Rückkehr zu den Wurzeln; habe ich doch bei Euch meine ersten Erfahrungen im Profifußball gesammelt und unter anderem schöne Erinnerungen an die gemeinsamen Fußballfeste im DFB-Pokal. Umso schwerer fällt es mir nun, die Fußballschuhe an den Nagel hängen zu müssen."