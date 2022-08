Wormatia Worms: Die Minimalisten der Liga

Hinten hui, vorne pfui - auf den Aufsteiger Wormatia Worms trifft das definitiv zu. Mehr als ein Tor fällt selten. Jetzt will der Verein reagieren, muss aber auf ein Defensiv-Duo erst einmal verzichten.

Sie sind die Minimalisten der Liga: Nirgendwo fallen so wenige Tore wie bei Wormatia Worms - exakt eines pro Partie. Damit sind die Stärken und Schwächen des Aufsteigers schon fast perfekt auf den Punkt gebracht.

Das Problem der Rheinhessen: Nach dem kampfstarken 1:0-Auftakterfolg gegen Kickers Offenbach führten die wenigen Törchen danach zu zwei (unglücklichen) Pleiten. War das 0:1 in Walldorf noch mit viel Spielfluss und gutem Kombinationsspiel verbunden, tat sich Worms beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart II im Aufbau, aber vor allem im Abschluss schwer - die mangelnde Durchschlagskraft wird zunehmend deutlich, der Stürmermarkt sondiert.

"Sie sind ordentlich strukturiert, betrügen sich aber selbst, weil sie die Dinger nicht reinmachen", brachte es Ex-Profi Olaf Marschall auf den Punkt. Der Scout des 1. FC Kaiserslautern sah eine Wormatia, die gegen technisch bessere Schwaben "sehr fahrig und fehlerbehaftet" begann, wie Coach Max Mehring kritisierte. Just in der besten Phase nach der Pause, als die Gastgeber viel Druck aufbauten, fiel der Gegentreffer - fast zum gleichen Zeitpunkt wie in Walldorf.

Den Konter haben wir dumm verteidigt. Ricco Cymer, Torwart von Wormatia Worms

"Wir hatten eine sehr gute Energie - fressen dann aber einen Konter, der mich extrem ärgert", haderte Mehring. Auch Keeper Ricco Cymer war konsterniert: "Den Konter haben wir dumm verteidigt." Dumm vor allem deshalb, weil Worms nach eigenem Angriff nicht ins Umschaltspiel kam - neben mangelnder Offensivgefahr das zweite große Manko, zumindest gegen Stuttgart.

Das dritte Manko sind fehlenden Kreativ-Akzente nach vorne - hier sind gerade spielstarke Routiniers wie Sandro Loechelt und Jannik Sommer noch nicht auf Betriebstemperatur; auch der verletzungsbedingte Ausfall von Fatih Köksal machte sich zweimal bemerkbar.

Hinten hofft Mehring, dass die stabile Defensive nicht gesprengt wird: Der frühe Ausfall der Abwehrkante Jean-Yves Mvoto machte Jannis Reuss ordentlich wett - verletzte sich in der Schlussphase aber ebenfalls (beide Sprunggelenk). "Ich hoffe, es fallen nicht beide aus", so Mehring im Nachgang der Partie - "sonst fahren wir mit nur einem Innenverteidiger nach Ulm."

Die Hiobsbotschaft folgte schließlich am Montag. Bei M’voto steht mittlerweile fest, dass er mindestens drei Wochen ausfallen wird. Der 33-Jährige zog sich einen Außenbandriss am Sprunggelenk zu. Und auch bei Reuss besteht der Verdacht eines gerissenen Außenbandes. Eine MRT-Untersuchung soll noch für Klarheit sorgen. Aber auch der 22-Jährige dürfte keine Option für den kommenden Sonntag sein.