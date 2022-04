Wormatia Worms baut Führung aus - Ludwigshafen und Diefflen beenden schwarze Serie

Wormatia Worms baut seine Tabellenführung vorerst auf vier Punkte aus. Die schwarze Serie von Hertha Wiesbach hielt auch in Gonsenheim an, während Arminia Ludwigshafen und der FV Diefflen ihre beenden konnten.

Mit einem souveränen Auftritt beim FC Blau-Weiss Karbach gelang es Wormatia Worms am Samstag seine Tabellenführung - Eintracht Trier war spielfrei - auf vier Zähler auszubauen. Die Gastgeber, die offensiv auf einige Stammkräfte verzichten mussten, sahen schon im ersten Durchgang auf dem holprigen Untergrund ihre Felle davonschwimmen. Bis zur Führung von Kasper, der auf Vorlage von Marx den Ball irgendwie über die Linie stocherte, in der 14. Minute war das Spiel noch relativ ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer war Worms jedoch am Drücker und ließ gute Möglichkeiten zunächst noch aus. In der Schlussphase des ersten Durchgangs trafen die Gäste dann aber gleich doppelt. In der 36. Minute platzierte Grimmer eine Volleyabnahme im kurzen Eck, Eichinger staubte mit dem Pausenpfiff zum 3:0 ab. Nach Wiederbeginn dezimierte sich Karbach selbst. Rinker sah nach mehrfachem Foulspiel die Ampelkarte (56.). Worms hatte nun die Chancen, einen noch deutlicheren Sieg herauszuschießen, scheiterte aber immer wieder am starken Karbacher Torwart Grenz. Auf der Gegenseite durfte Jakobs nach einem Freistoß mit dem Kopf den Ehrentreffer erzielen (81.). In der Nachspielzeit stellte Worms den alten Abstand wieder her. Graciotti verwandelte sicher vom Punkt, nachdem er von Grenz zuvor im Strafraum gefoult wurde.

Ludwigshafen und Diefflen beenden Negativlauf

Ähnlich souverän war der Auftritt des FC Arminia Ludwigshafen. Das Team von Marco Laping, das zuletzt viermal sieglos blieb und noch ohne Sieg in der Aufstiegsrunde war, legte gegen den FV Engers einen Blitzstart hin. Nach wenigen Sekunden bereits machte sich Thum alleine auf den Weg Richtung FVE-Tor und ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen. Engers hatte anschließend zwar ein optisches Übergewicht, zu gefährlichen Abschlüssen kamen aber überwiegend die Gastgeber, die kurz nach der Pause durch Matteos Hammer auf 2:0 erhöhten (51.). Die Entscheidung dann eine Viertelstunde vor dem Ende, als Pantano im Nachsetzen den dritten Treffer für Ludwigshafen erzielte. Kurz vor dem Ende dezimierte sich Engers noch. Stieffenhofer sah nach Doppel-Gelb die Ampelkarte (82.). In der Tabelle rückt die Arminia wieder etwas näher an Relegationsplatz zwei heran. Der Abstand beträgt aber immer noch satte sechs Zähler.

Die restlichen drei Begegnungen endeten jeweils mit einem 3:1-Erfolg der Heimmannschaften. Beim SV Gonsenheim hatte die schwarze Serie des mit Personalsorgen angereisten FC Hertha Wiesbach bestand. Die Gäste agierten dennoch auf Augenhöhe, Hertha-Keeper Blankenburg leistete sich aber zwei kapitale Schnitzer. Beim 0:1 sprang ihm der Ball nach einem Rückpass zu weit vom Fuß (38.), in der 54. Minute landete sein Einwurf dann beim gegnerischen Team. Beide Male war Barroso Rennstich der Nutznießer, der zweimal ins leere Tor einschob. Zehn Minuten nach dem 2:0 war die Partie entschieden, nachdem Juricinec nach einer Ecke auch noch per Kopf traf (64.). Für Wiesbach war nur noch Ergebniskosmetik durch Mpassi drin, der nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle war (79.).

Dreimal in Folge verlor zuletzt der FV Diefflen. Gegen die TuS Koblenz brach der Bann. Haases Doppelpack vor der Pause brachte den FVD dabei in die Spur (6., 44.). Nach dem Wechsel konnte Koblenz, das weiter mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hat, zwar durch Pistor verkürzen (66.), Mielczarek stellte zehn Minuten vor dem Ende nach Vorarbeit von Haase den alten Abstand aber wieder her.

Beim FV Dudenhofen dagegen ging der Gast aus Waldalgesheim zunächst nach einem Elfmeter durch Rosenbaum in Führung (16.), ehe die Heimelf durch Scharfbergers Doppelpack (29., 61.) zurückschlug. Für die Entscheidung sorgte Steigleider in der 90. Minute.