Wormatia Worms angelt sich Mechtersheims 16-Tore-Stürmer "King Kong"

Der VfR Wormatia verstärkt sich in der Offensive und lotst 16-Tore-Mann Alexander Biedermann vom Ligakonkurrenten TuS Mechtersheim nach Worms.

Der TuS Mechtersheim muss einen schmerzhaften Abgang verkraften. Top-Stürmer Alexander Biedermann schließt sich in der Winterpause Ligakonkurrent und Spitzenreiter Wormatia Worms an, das bestätigte der VfR via sozialen Medien. Der 27-Jährige traf für den aktuellen Tabellensechsten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd in 19 Spielen 16-mal und liegt damit hinter Ludwighafens Lennart Thum auf Rang zwei der Torjägerliste.

Für Biedermann ist es ein Wiedersehen mit Trainer Kristjan Glibo, der ihn einst zum SV Sandhausen II lotste. "Ich habe Alexander damals beim Ludwigshafener SC in der U19 spielen sehen und ihn direkt nach dem Spiel auf dem Parkplatz abgefangen", so Glibo über die gemeinsame Vergangenheit. Biedermann, dessen Qualitäten ihn den Spitznamen "King Kong" einbrachten, "ist ein typischer Stoßstürmer". Er sei bullig, kopfballstark, habe ein gutes Tempo sowie einen sehr guten Abschluss und trotzdem, erklärt Glibo, sei er auf verschiedenen Positionen einsetzbar.

"Alex hat Top-Qualitäten im Offensivbereich, das hat er gerade in dieser Saison bewiesen", weiß auch der sportliche Leiter Norbert Hess. "Mit ihm bekommen wir noch einen anderen Stürmertypen dazu, mit körperlicher Präsenz und sehr gutem Kopfballspiel. Damit ist unser Kader nun gut für die kommenden Aufgaben aufgestellt."

Biedermann, der auch schon Erfahrungen in Luxemburgs erster Liga sammelte, erhält die Nummer 48. Sein neuer Vertrag läuft bis 2023.