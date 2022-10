Worlds 2022: Europäischer Meister geht in Viertelfinale unter

Eine Woche Pause war nicht genug Zeit für den europäischen Meister Rogue, um Antworten auf die desaströse Hinrunde zu finden. Auch im Viertelfinale der LoL Worlds wurde das Team deklassiert und schied aus. Der Überblick:

"Es ist entsetzlich, zuzusehen", sagte Caster Sam 'Kobe' Hartman-Kenzler während des zweiten Spiels und fasste damit die Ereignisse prägnant zusammen. Der europäische Meister Rogue ist im Viertelfinale der League of Legends World Championship untergegangen. Nicht stilvoll oder mit einem Knall, sondern mit Pauken und Trompeten. 0:3 nach Spielen unterlag die Mannschaft dem chinesischen Meister und Titelfavoriten Jingdong Gaming (JDG). Damit ist Rogue aus dem Turnier ausgeschieden, zementiert aber immerhin Europas Rang 3 nach Regionen.

Rogue "Best of the rest"

Es wäre unfair zu sagen, Rogue hätte keinen Stich gesehen und keine Chancen gehabt. Denn so desaströs die Serie gegen JDG auch war, immer wieder gab es kurze Momente, in denen die Europäer aufzeigten. Sie sind genau richtig hinter den Koreaner und Chinesen platziert: Besser als der Rest der Welt, chancenlos gegen die asiatischen Teams.

'Kobe' (m.) kommentierte schonungslos: "Es ist entsetzlich, zuzusehen." Kollege 'Vedius' (li.): "So viele kleine Fehler bei Rogue..." Bruno Alvares/Riot Games

Das Viertelfinale setzte nahtlos an der Rückrunde an, die 1-3 für die europäische Mannschaft ausging. Wir schrieben, dass Rogue eine Antwort finden würde gegen die vielen Angriffe auf den eigenen Toplaner 'Odoamne'.

Soweit klappte das immerhin, der europäische Meister kam mit dezidierten Plänen in das Best-of-five. Schon im ersten Spiel gab JDG drei der fünf Bans aus, um 'Odoamne' möglichst keine Champions zu lassen. Lächelnd nahm er den Angriff hin und stahl "Renekton" von seinen Gegnern. Der Held der Hinrunde bekam in Spiel 2 und 3 sogar seinen berüchtigten "Maokai", der half, dessen Wirkung aber an JDGs überlegenen Fähigkeiten und Spielwissen verpuffte.

Ein Blick in die Arena: Der Madison Square Garden in New York City. Colin Young-Wolff/Riot Games

Über zwei Partien setzte die europäische Botlane auf "Lucian" und "Nami", und ging damit krachend unter. Besonders Supporter 'Trymbi', der in der Hinrunde in dem Duo noch glänzte, wurde ein ums andere Mal allein, oder zu weit vorn erwischt. Auch setzte er immer wieder seine Skillshots in den Sand.

Letztlich scheiterte Rogue nicht am Spielverständnis, am Willen oder am Glück: Es waren die Individual-Leistungen, die nicht an das Niveau der Asiaten heranreichten. Die Europäer leisteten sich diverse Fehler, die ein chinesisches Team immer schnell und kaltblütig bestraft.

Rogue erzeugt beim Gegner nur "kleinsten Schluckauf"

29, 29 und 33 Minuten reichten JDG jeweils für den Sieg, mit keiner einzigen wirklichen Führung für Rogue. Zwar gab es in Spiel 2 ein Aufflackern, das Caster 'Kobe' nach dem Match jedoch mit "dem kleinsten Schluckauf für JDG, nur ein 'Speedbump'" kommentierte.

Rogue warf alle gemachten Pläne in Spiel 3 in den Ring, loggte alle Champions sofort ein und konnte mit "Soraka" und "LeBlanc" auch zumindest gefühlte Vorteile erringen. In Punkto Gold blieben aber die Chinesen ab Minute 10 immer vorn oder gleichauf, trotz diverser Niederlagen im Spiel.

Glückliche Sieger. Toplaner '369' (li.) und AD-Carry 'Hope' nach dem Sieg über Rogue. Colin Young-Wolff/Riot Games

Ein Lichtblick dürfte gewesen sein, dass JDGs AD-Carry 'Hope' im Interview sagte, man sei heute auch ganz besonders gut drauf gewesen.

Im Halbfinale bekommt der Titelfavorit es dann entweder mit 'Faker's T1 oder dem Viertplatzierten der eigenen Liga, Royal Never Give Up, zu tun.

Die Viertelfinals dauern noch bis Sonntag an, jede Nacht wird im Madison Square Garden in New York City gespielt. Immer ab 23 Uhr deutscher Zeit wird das Turnier übertragen. Heute Nacht steht das Match zwischen T1 und RNG an.