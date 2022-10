Worlds 2022: Auftakt zur Gruppenphase

Die League of Legends World Championship- Worlds - startet heute in die Gruppenphase. Welche Chancen haben die Europäer? Kann 'Faker' noch einmal einen Titel holen? Einen Monat lang wird gekämpft.

Die Weltmeisterschaften beginnen! Heute, am 7. Oktober, ist es so weit: Die League of Legends World Championship startet in die Gruppenphase. Zwar begann "Worlds" technisch gesehen schon vergangene Woche mit den Play-Ins, ab heute treten aber nun die tatsächlich für die WM qualifizierten Teams gegeneinander an.

Worlds ist eines der größten eSport-Events des Jahres und insgesamt sind über 2,2 Millionen US-Dollar im Preispool. Der Weltmeister nimmt knapp 450.000 Dollar mit nach Hause.

Gruppenphase im Madison Square Garden

Einen Monat lang lässt Entwickler Riot Games den Weltmeister ausspielen. Das Format bleibt wie bekannt: An eine Gruppenphase schließt sich die K.o.-Runde ab Viertelfinale an. Insgesamt gibt es vier Gruppen, die so besetzt wurden, dass die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Regionen nicht gegeneinander spielen müssen.

Gezockt wird an zwei Wochenenden im Hulu Theater im Madison Square Garden in New York. Dabei sind für die europäische LEC insgesamt drei Teams. Rouge als Meister und G2 Esports als Vize haben ihr Ticket direkt gelöst.

Fnatic kämpfte sich in der vergangenen Woche zum ersten Achtungserfolg in den Play-Ins: Mit 4-1 nach Spielen wurden sie Gruppenerster und können mit breiter Brust in die nächste Phase gehen. Ausgeschieden ist verhältnismäßig knapp die vierte europäische Mannschaft: MAD Lions. Das Team schlug sich bis zur letzten Begegnung gegen die amerikanischen Evil Geniuses durch.

In einem sehenswerten ersten Spiel eines Best-of-5-Formats errangen beide Mannschaften immer wieder Erfolge. Letztlich unterlagen die Europäer aber eindeutig der Spielgewandtheit und Weitsicht der Amerikaner und schieden letztlich deutlich mit 0:3 nach Partien aus.

Es wird schwierig für die Europäer

Bei allem Lokalpatriotismus muss aber auch klar sein: Zwar sind die Europäer nicht ohne Grund zahlreich in der Gruppenphase der Worlds vertreten und gelten derzeit als eine der stärksten Regionen weltweit. Gegen die chinesischen und koreanischen Teams werden sie allerdings nur Außenseiterchancen haben. Zu schnell und zu überlegen spielten die Mannschaften in den Play-Ins bereits auf. Und dort bekamen die Europäer nur die Schlechterplatzierten der Ligen zu sehen.

Ab heute Nacht warten dann die ganz großen Kaliber: T1 um Superstar Sang-hyeok 'Faker' Lee, Gen.G und die Chinesen von JDG, TOP und EDG machen eine Qualifikation auf die zwei Plätze pro Gruppe schwierig. Rouge und G2 haben ein verhältnismäßig gutes Los erwischt und könnten einer asiatischen Mannschaft ein Schnippchen schlagen. Dafür wird aber eine herausragende Leistung benötigt. Anderseits: Wann sollte man die abrufen, wenn nicht bei den Weltmeisterschaften?

Die Gruppenphase der Worlds Riot Games/Twitter

Da die Gruppenphase im Madison Square Garden ausgetragen wird, finden die Spiele in der europäischen Nacht statt. Die Wettkampftage starten gegen 23 Uhr deutscher Zeit und dauern bis 4 Uhr morgens. Riot scheint bemüht, den Plan anzupassen und die ersten europäischen Spiele in die frühe Nacht zu legen.

Zum Auftakt gibt es heute entsprechend Fnatic gegen Cloud9, danach ist G2 dran und spielt gegen den koreanischen Liga-Drittplatzierten DWG. Alle Infos und Spielwiederholungen fasst Turnierveranstalter Riot wie immer übersichtlich auf LoLesports zusammen.