World Series: Texas Rangers legen wieder vor

Die Texas Rangers haben sich in der World Series gegen die Arizona Diamondbacks die Führung zurückgeholt und das dritte Spiel auswärts in Phoenix mit 3:1 gewonnen.

Spiel drei: Christian Walker von den Arizona Diamondbacks bereitet sich auf den Catch vor, während Leody Taveras von den Texas Rangers dem First Base entgegeneilt. MLB Photos via Getty Images

Die Rangers haben in der World Series der Major League Baseball also auf das 1:9 in Spiel zwei reagiert und bei den Diamondbacks zurückgeschlagen. Durch das 3:1 führen die Texaner in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 und sind damit noch zwei Siege vom Titelgewinn entfernt.

Corey Seager schlug im dritten Inning einen Homerun für die Gäste, die lange ohne Max Scherzer auskommen mussten. Der Star-Pitcher, durch einen Cut an der Hand ohnehin leicht gehandicapt, ging im dritten Spiel der 119. MLB-Finalserie früh mit Rückenproblemen vom Feld.

Rangers auswärts unbefleckt

Die Rangers, auswärts in diesen Play-offs weiterhin unbesiegt, stehen nach einem gelungenen Turnaround erstmals seit 2011 wieder in der World Series und spielen um ihren ersten Titel, die Diamondbacks triumphierten 2001 bei ihrer zuvor einzigen Finalteilnahme.

Weiter geht es schon am Dienstag (Ortszeit) mit einem weiteren Duell in Phoenix. Sollten die Rangers erneut gewinnen, haben sie drei Matchbälle.