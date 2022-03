World of Warcraft und Co. im Gamepass: Sony unter Zugzwang?

Activision Blizzard wurde von Microsoft aufgekauft. Dadurch könnten eSport-Titel wie World of Warcraft oder Overwatch in den Gamepass kommen. Was würde das für PlayStation-Spieler bedeuten und wie reagiert Sony?

Das Jahr 2022 begann mit einer großen Schlagzeile: Microsoft kauft das kalifornische Unternehmen Activision Blizzard - für 68,7 Milliarden US-Dollar - der größte Deal der Videospielgeschichte.

Damit wandert eine Reihe an eSport-Titeln zum neuen Besitzer. Dazu zählen unter anderem Overwatch, Call of Duty oder World of Warcraft, aber auch längst in Vergessenheit geratene Spiele wie Heroes of the Storm und Starcraft.

Besonderes deren Communities dürften sich über den Besitzerwechsel freuen, da ein frischer Wind die Strahlkraft wieder erhöhen könnte. Doch neben der Freude gibt es auch viele Fragezeichen. Vor allem, was die Verfügbarkeit der Spiele angeht.

Schließlich liegt die erste Vermutung nahe, dass das neue Spieleportfolio in den Gamepass von Microsoft integriert wird. Was heißt das dann für Sony? Gibt es künftig kein Call of Duty mehr auf der PlayStation? Dem ging der kicker eSport Talk auf die Spur.

Zwischen Einzel- und Aboeinnahmen

Zumindest was das Finanzielle betrifft, gibt es Pro und Contra-Argumente für eine Aufnahme in den Gamepass. So gehörten laut dem Industrieverband "Game" Call of Duty Vanguard (Platz 11) und Black Ops - Cold War (Platz 12) zu den meistverkauften Spielen des Jahres 2021.

Einzeleinnahmen, die bei einer Integration wegfallen würden, denn im Gamepass bezahlt der Nutzer monatlich einen Betrag und kann dann alle dort verfügbaren Spiele herunterladen - solange bis das Abo beendet ist.

Auf der anderen Seite würden diese Spiele die Attraktivität des Abo-Modells stärken. Florian Merz, Head of eSports bei "Sport1", könnte sich daher eine Zwischenlösung gut vorstellen: Ein zeitverzögerter Release. Wer nach Veröffentlichung direkt loslegen will, muss das Spiel zum Vollpreis kaufen. Wer es über den Gamepass erlangen will, der müsste ein Vierteljahr warten. "Dass es gar nicht in den Gamepass kommt, kann ich mir nicht vorstellen", glaubt Merz.

Doch trotz der scheinbaren Vorteile, droht die Abo-Falle zuzuschlagen. Wer es nur auf ein Spiel abgesehen hat, bezahlt je nach Abo-Art zwischen 119 und 155 Euro im Jahr. Deutlich teurer als der einzelne Vollpreis eines Spiels.

Microsoft denkt konsolenunabhängig - Löst der Deal eine Kettenreaktion aus?

Und was würde das für PlayStation-Spieler bedeuten? Moderator Christian Gürnth denkt an eine Verbindung zwischen dem Abo-Modell und Sonys Konsole: "Du hast auf der PlayStation den Microsoft Gamepass und kannst über den dann dort spielen. Ich denke, dass Microsoft nicht darauf bedacht ist, nur auf der Xbox zu spielen. Ich glaube, die denken sich: Egal wo gespielt werden kann, und wenn es der Kühlschrank mit einem Display ist, da muss der Gamepass drauf."

Heißt das, Microsoft überholt Sony im Duell der Konsolen-Giganten? Warcraft-3-Caster Marcel 'SL4SHOR' Reiske sieht den nächsten Schritt beim japanischen Unternehmen: "Ich denke, die nächste große Übernahme kommt von Sony, weil die sind ein bisschen unter Druck - unter Zugzwang. Ich glaube daher, Sony geht Richtung Ubisoft und als Reaktion darauf Microsoft Richtung EA."

Doch bevor es an weitere Zukunftsfragen geht, muss Microsoft erst die aktuellen Themen klären. Schließlich übernahm das Studio auch die negativen Schlagzeilen rund um Activision Blizzard.