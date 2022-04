World of Outlaws: iRacing fährt auf die Konsole zu

Im Herbst 2022 erscheint ein neuer Teil von World of Outlaws. Erstmals übernehmen Monster Games und iRacing die Regie. Für letztere ist es der erste Schritt in die Welt der Konsolenspiele.

Die Rennserie in der PC-Simulation. iRacing

Comeback und Neuerung zugleich: Nach mehr als 12 Jahren soll im im Herbst 2022 ein neuer Teil von World of Outlaws erscheinen. Erstmals allerdings unter der Regie von Monster Games beziehungsweise iRacing. Für die wird es zudem der erste Schritt Richtung in die Welt der Konsolenspiele sein.

Denn deren gleichnamige Rennsimulation "iRacing" gibt es zwar schon seit 2008, ist aber nur auf dem PC verfügbar. In Sachen Entwicklung hält sich das Studio noch raus - die übernimmt für das Dirt-Sprintcar-Spiel vollständig Monster Games. Lediglich künstlerische Elemente sowie ein verbessertes Physikmodell werden von iRacing beigesteuert.

"Wir freuen uns, mit World of Outlaws zusammenzuarbeiten, um den ersten Titel von Monster Games unter iRacing-Besitz zu veröffentlichen", kommentiert Rich Garcia, Gründer von Monster Games und ergänzt:

"Das Hinzufügen einiger iRacing-Assets und der Expertise bei der Erstellung authentischer Fahrzeugmodelle wird es uns ermöglichen, die MGI-Produkte weiter voranzutreiben. Mit den Ressourcen von iRacing waren wir in der Lage, uns bei der Entwicklung mehr Zeit zu nehmen, um Features und Inhalte hinzuzufügen, die jedem ein spaßiges und realistisches Erlebnis bieten, von der Online-Multiplayer-Action bis hin zu einem Karrieremodus mit echten Fahrern und Strecken."

"Wir haben schon seit geraumer Zeit nach der richtigen Gelegenheit für iRacing gesucht, um in den Konsolenmarkt einzusteigen und freuen uns, mit World of Outlaws zusammenzuarbeiten, um diesen ersten Schritt noch in diesem Jahr zu machen", erklärt Tony Gardner, Präsident von iRacing.

Unklar ist jedoch noch, welche Fahrzeuge, Fahrer und Strecken im Spiel lizenziert sind. Ebenso für welche Konsolengeneration das Spiel erscheint. Aktuell wird lediglich von der Xbox und Playstation gesprochen. Das alles soll aber in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.