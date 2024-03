World Games mit Beachhandball in Hannover?

Hannover bewirbt sich auf die Austragung der World Games im Sommer 2029, bei diesem Event stehen Sportarten im Fokus, die noch nicht olympisch sind - wie beispielsweise der Beachhandball. Für diesen könnte sich in Niedersachsen so eine große Bühne ergeben.

Ende Februar hatte Stadt und Region Hannover die Bewerbung für die World Games 2029 vorgestellt, in dieser Woche stimmte die Region der Bewerbung zu und gab zugleich eine Summe von 1,3 Millionen Euro für den Bewerbungsprozess und eventuell fällige Gebühren frei.

Offen ist, ob eventuell auch weitere deutsche Städte eine Bewerbung starten. Nach einer Sichtung wird der DOSB eine Vergabeempfehlung an die International World Games Association senden und diese deutsche Bewerbung in das Rennen mit anderen internationalen Bewerbern schicken.

"Nach der erfolgreichen Austragung unterschiedlichster internationaler Messe-, Sport- und Musik-Großevents soll mit den World Games im Sommer 2029 die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt nach Hannover kommen", heißt es auf hannover.de. "Die Wettbewerbe werden nur in Sportstätten ausgetragen, die bereits bestehen oder mit Blick auf Nachhaltigkeit für die Wettbewerbe aufgewertet werden können."

"Hannover hat schon mehrfach bewiesen, dass hier für Großveranstaltungen beste Voraussetzungen herrschen", erklärt Oberbürgermeister Belit Onay und bringt dabei auch den Handball ins Spiel: "Ob große Messen, Weltausstellung EXPO 2000, Spiele der U21 Handball-Weltmeisterschaft oder der Fußballweltmeisterschaft - die Landeshauptstadt war immer gute und erfolgreiche Gastgeberin." Sie will es im Handball im März zudem auch für die Olympia-Quali im Handball sein.

Bei den World Games messen sich seit 1981 Athleten und Athletinnen in Sportarten, die nicht bei Olympia vertreten sind. In Deutschland gastierte das Großereignis bereits zweifach, 1989 in Karlsruhe und 2005 in Duisburg. Die nächste Veranstaltung findet 2025 im chinesischen Chengdu statt. Zu den mehr als 35 Sportarten gehört auch der Beachhandball. Bei der letzten Veranstaltung in Birmingham in den USA holten die deutschen Beachhandballerinnen Gold.