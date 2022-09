Workshop Amateurfußball: Vereine stärken und erhalten

Der Deutsche Fußball-Bund will bei der Fußballentwicklung im Amateurbereich helfen. In digitaler Runde informierte der Verband am Dienstag Medienvertreter über Themen, Probleme und Kampagnen im Amateurfußball.

Der DFB lud am Dienstag zu einem Amateurfußball-Workshop in digitaler Runde. IMAGO/Nico Herbertz

"Heute", so Bernd Neuendorf, "wollen wir nicht die 56 Profi- sondern die 25.000 anderen Vereine in den Mittelpunkt rücken." Mit diesen Worten leitete der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes den Amateurfußball-Workshop des DFB ein. Dieser sollte am Dienstag eingeladene Medienvertreter über aktuelle Themen, Probleme und Lösungsansätze im Amateurfußball informieren. Oberstes Ziel sei es, Vereine zu stärken und zu erhalten, fügte DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung Peter Frymuth an. Dazu will der mitgliederstärkste Verband der Welt auch die Medien ins Boot holen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen das Ehrenamt, die Förderung von Frauen im Fußball, das Schiedsrichterwesen, eine Ausbildungsreform der Trainer und Trainerinnen und Änderungen im Kinderfußball. In der über zweistündigen Runde gab der Verband kurze Einblicke in aktuelle Zahlen, diverse Projekte und Programme zu den genannten Themengebieten.

1,6 Millionen Ehrenamtliche

Erfreulich aus Sicht des DFB sei der Blick auf die Mitgliederzahlen: "Bei der Mitgliederstatistik verzeichnen wir in fast allen Bereichen deutliche Plusraten", sagte der für die Amateure zuständige Vizepräsident Ronny Zimmermann. "Teilweise haben wir schon wieder den Status vor Corona erreicht. Der Fußball ist immer noch ein attraktiver Sport - allen Unkenrufen zum Trotz." Obgleich will sich der DFB auf den positiven Entwicklungen nicht ausruhen. Gerade im Altersbereich von 14 bis 17 Jahren gäbe es bei Mädchen und Jungen eine hohe Wegfallrate, der entgegengewirkt werden soll.

Auch das Ehrenamt will der Verband weiter stärken. 1,6 Millionen Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte gibt es aktuell laut DFB in den deutschen Fußballvereinen. Diesen Menschen und deren Klubs will man Hilfe im Alltag bereitstellen, unter anderem bietet der DFB die Unterstützung und Expertise sogenannter "Club-Berater*Innen" an. Zudem soll die Wertschätzung und Attraktivität des Ehrenamts weiter gesteigert werden.

Sorgen bereiten dem Verband derweil weiterhin die Schiedsrichter. Der sogenannte Drop-out sei weiterhin sehr hoch. Als Gründe dafür nennt der DFB unter anderem fehlenden Stellenwert der Unparteiischen in den Vereinen, den Praxis-Schock nach der Ausbildung und natürlich Gewalt und Beleidigungen gegenüber Unparteiischer. Diese Drop-out-Quote will der DFB mit einigen Projekten, die bspw. die Wertschätzungskultur und den respektvollen Umgang fördern, signifikant senken und gleichzeitig neue Referees gewinnen.

Veränderungen im Jugendfußball und der Trainerausbildung

Als "größte Veränderungen seit 20 Jahren" beschrieb Wolfgang Möbius, Leiter Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung Landesverbände beim DFB, die bevorstehende Umstrukturierung der Trainerausbildung. Damit will der DFB zum 1. Januar 2023 verbindlichen UEFA-Vorgaben und dem Wandel der Zeit - Stichwort Digitalisierung - gerecht werden. Statt einer Lizenzpyramide wird es künftig eine Ausbildungstreppe geben, die jedem Trainer und jeder Trainerin einen individuellen Weg zu verschiedenen Lizenzen ermöglichen soll. Ziel sei es, "bessere Trainer und Trainerinnen auszubilden, die ihre Spieler und Spielerinnen für den Fußball begeistern und ganzheitlich weiterentwickeln", so der Verband.

Ein weiterer großer Umbruch, den der DFB auf dem Bundesjugendtag Anfang des Jahres beschlossen hatte, ist bereits in vollem Gange. Kleinere Mannschaftsgrößen und Spielfelder sollen im Kinderfußball künftig für mehr Spaß sorgen, die individuelle Förderung und das Fairplay verbessern. Erste Landesverbände haben den Spielmodus bereits umgestellt. Bis zur Saison 2024/25 soll die Transformation deutschlandweit abgeschlossen sein.