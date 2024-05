Woran sich Toppmöller und Krösche jetzt messen lassen müssen

Nach der internen Saisonanalyse steht fest, dass die Eintracht an Dino Toppmöller festhält - eine nachvollziehbare Entscheidung. Für eine erfolgreiche Spielzeit 2024/25 müssen der Trainer wie auch Sportvorstand Markus Krösche aber einige wichtige Themen anpacken. Eine kommentierende Analyse von kicker-Redakteur Julian Franzke.

Ende April hatte Eintracht-Urgestein Timothy Chandler in bemerkenswerter Offenheit den Finger in die Wunde gelegt und Verständnis für die Unzufriedenheit vieler Fans gezeigt. "Es ist ja nicht so, dass ich Eintracht Frankfurt nur hier am Campus lebe. Ich kenne sehr viele Eintracht-Fans und Leute aus der Kurve, bin viel unterwegs. Vielen hat einfach die Leidenschaft, der Ball nach vorne oder auch der gewisse Zweikampf gefehlt", sagte der 34-Jährige. Das sei den Fans im Stadion "auf den Sack gegangen".

Chandler warnte, dass die Eintracht nicht das "wegwerfen" dürfe, was sie in den vergangenen Jahren erfolgreich gemacht habe. Wenige Tage zuvor hatte sich auch Vorstandssprecher Axel Hellmann zu Wort gemeldet und betont: "Es ist nicht so schwer, dafür zu sorgen, dass dieses Stadion aus dem Sattel kommt, um es mal klar zu sagen."

Toppmöller wollte zu schnell zu viel

Beide treffen einen wunden Punkt. Unter Toppmöller spielte die Eintracht zu selten mit der erforderlichen Intensität und Aggressivität. Der Coach kündigte nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer an, dass er "einen Tick mehr Wert auf Ballbesitz und ein gutes Positionsspiel" legen wolle. Korrekt stellte er fest: "Wenn wir eine gute Struktur und Organisation in Ballbesitz haben, verfügen wir gleichzeitig auch über eine gute Struktur, wenn wir den Ball verlieren, sodass wir sofort ins Gegenpressing gehen können und Konter vermeiden."

Oft genug hatte sich die Eintracht unter Toppmöllers Vorgängern Oliver Glasner und Adi Hütter die Zähne ausgebissen, wenn der Gegner tief und kompakt verteidigte. Das schnelle, brachiale Umschaltspiel stieß dann an seine Grenzen. Es fehlten Lösungen im Angriffsdrittel, zudem verteidigte die Mannschaft oft nicht gut und strukturiert genug.

Auch Krösche forderte deshalb eine Weiterentwicklung des Spielstils. Doch allem Anschein nach wollte Toppmöller zu schnell zu viel ändern. Diese Kritik war hinter vorgehaltener Hand zu hören, auch aus der Mannschaft. Chandlers Worte deuten ebenfalls darauf hin. Der Routinier sprach von einem "Lernprozess" des Trainers und meinte: "Das ist ja auch nicht immer so leicht, wenn man einen Plan hat und vielleicht merkt, dass er nicht so ganz funktioniert."

Frankfurts Fans mit einer beeindruckenden Choreo. IMAGO/Jan Huebner

Wie der Funken vom Rasen auf die Ränge überspringt

Bei allem Ehrgeiz muss Toppmöller darauf achten, dass die Trainingsinhalte und Matchpläne nicht komplizierter gestaltet werden als nötig. Er darf nicht zu verkopft an die Sache herangehen, sonst besteht die Gefahr, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das Augenmerk muss in Frankfurt zunächst immer auf die im Grunde trivialen Basics wie maximale Leidenschaft, Zweikampfhärte und synchrones Pressing gelegt werden. Nur so kann der Funken vom Rasen auf die Ränge überspringen. Auf diesem Fundament kann und muss eine fußballerische Entwicklung stattfinden - so wie in der stärksten Saisonphase im vergangenen Herbst. Individuell ist der Kader nicht gut genug, um primär über spielerische Mittel zum Erfolg zu kommen. Umso wichtiger wird es deshalb auch sein, endlich die Standardschwäche zu beheben.

Stärker als bisher muss Toppmöller festlegen, welcher Spieler in welcher Rolle am besten aufgehoben ist. Unter den häufigen Umstellungen litten die Automatismen. Das Paradebeispiel ist Eric Junior Dina Ebimbe, der auf der rechten und linken Außenbahn, auf der Sechs, auf der Acht und als hängende Spitze eingesetzt wurde. Wahrscheinlich kann der 23-Jährige seine Dynamik und Wucht am besten auf dem rechten Flügel ausspielen. Auch Mario Götze wurde in der vergangenen Saison viel herumgeschoben, zuletzt spielte er als Sechser. Ob er seine Stärken da am besten zur Geltung bringen kann, darf bezweifelt werden. Wenn er sich im Aufbau in die letzte Linie zurückfallen lässt, fehlen seine Ideen und Steckpässe im offensiven Mittelfeld.

Toppmöller muss sich vor niemandem verstecken

Auch an seiner Außendarstellung muss Toppmöller arbeiten. Es gibt keinen Grund, weshalb der Trainer nicht souveräner, selbstbewusster und lockerer auftreten sollte. Keiner erwartet, dass er wie einst sein Vater Klaus einen Spruch nach dem anderen raushaut. Das wäre nicht authentisch. Doch wenn der 43-Jährige seine öffentlichen Auftritte entspannter angeht und dadurch vielleicht auch etwas charismatischer wirkt, kann er davon nur profitieren. Wer das Trainerhandwerk im In- und Ausland mit großem Fleiß und Ehrgeiz von der Pike auf gelernt hat, unter Julian Nagelmann in Leipzig und München gearbeitet hat und dann die Chance bei einem großen Bundesliga-Traditionsverein erhält, muss sich vor niemandem verstecken.

Klar ist, dass der Druck auf Toppmöller größer ist als vor einem Jahr, als nicht zuletzt der gewaltige personelle Umbruch und die Vakanz im Sturm für mildernde Umstände sorgten. Zähes, unproduktives Ballgeschiebe in ungefährlichen Räumen darf es in der neuen Saison nicht mehr in dieser Häufigkeit geben. An Lösungen im vorderen Drittel mangelte es auch unter seiner Regie zu oft.

Ein Indiz: Prozentual gesehen spielte die Eintracht in der vergangenen Saison ligaweit die zweitwenigsten Pässe ins Angriffsdrittel (22,3 Prozent). Zudem gab sie die drittwenigsten Torschüsse (405) ab, wobei das selbstredend nichts über die Anzahl und die Qualität der Chancen aussagt. In der kicker-Chancenstatistik steht Frankfurt mit 173 Tormöglichkeiten auf Platz 9, die Effizienz liegt bei 29,5 Prozent und damit im Mittelfeld (Platz 10).

Fehler waren einkalkuliert

Als vor einem Jahr die Entscheidung fiel, dem unerfahrenen Toppmöller das Vertrauen zu schenken, war einkalkuliert worden, dass er an seinen Aufgaben und Fehlern wachsen muss. Der Coach wird sich daran messen lassen müssen, dass schon zu Beginn der neuen Spielzeit spürbare Verbesserungen sichtbar werden. Insbesondere auf internationaler Bühne muss die Mannschaft ab sofort wieder ein anderes Gesicht zeigen. Andernfalls droht die Trainerdiskussion rasch neu zu entflammen. Längst nicht alle Fans begrüßen das Ja zu Toppmöller, viele sehen die Entscheidung kritisch.

Podcast Der EM-Countdown läuft: Wie ist die Stimmung im DFB-Team? Die Nationalmannschaft befindet sich im Trainingslager vor der Heim-EM - doch es wird nicht nur trainiert in Blankenhain. Wie ist der Bundestrainer drauf und wie ist der Fahrplan bis zum Eröffnungsspiel? Das berichtet DFB-Reporter Matthias Dersch. Außerdem wird Markus Anfang Trainer bei Pokalfinalist Kaiserlautern. Wie ist Markus Anfang als Trainer und kann er den Zweitligisten zu neuer Stärke führen? alle Folgen

Als Oliver Glasner vor einem Jahr seinen Schreibtisch räumen musste, hatte er mehr Punkte geholt (50), die SGE ins DFB-Pokal-Finale und ins Achtelfinale der Champions League geführt. Krösches Entscheidung pro Toppmöller ist nach Abwägung aller Argumente nachvollziehbar. Es ist aber kein Widerspruch festzustellen, dass es auch Gründe für eine Trennung gegeben hätte. Krösche selbst hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, was sich daran ablesen lässt, dass er die Zukunft des Trainers nach dem 34. Spieltag zunächst offengelassen hatte.

Eine Hängepartie wie Kolo Muani darf es nicht mehr geben

Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, muss auch der Sportvorstand die richtigen Schlüsse aus dem vergangenen Spieljahr ziehen. Der in buchstäblich letzter Minute getätigte Verkauf von Top-Scorer Randal Kolo Muani war ein Vabanquespiel, das wohl schiefgegangen wäre, wenn sich Omar Marmoush nicht schneller und besser entwickelt hätte, als man es objektiv betrachtet erwarten konnte. Dass Toppmöller diese massive Schwächung nach dem ohnehin schon gewaltigen Umbruch öffentlich ohne großes Murren akzeptierte, ist ihm hoch anzurechnen. Kaum auszudenken, wie einst ein launiger Typ wie Armin Veh oder der impulsive Glasner reagiert hätten.

Es ist gut möglich, dass Omar Marmoush und Willian Pacho in diesem Sommer in den Fokus von Klubs aus der Premier League geraten werden. Krösche betont, dass die Eintracht auch künftig auf Transfererlöse angewiesen ist. Verkäufe von Leistungsträgern sind deshalb kein Tabu. Doch eine Hängepartie wie bei Kolo Muani darf sich nicht wiederholen. Toppmöller muss in der Vorbereitung frühzeitig wissen, mit wem er planen kann. Den Spielern und ihren Beratern sollten klare Deadlines gesetzt werden. Flattert danach noch ein lukratives Angebot rein, muss der Sportvorstand auch vom Aufsichtsrat gestärkt werden, Nein zu sagen. Bei den wichtigen Personalien darf das Transferfenster nicht zur jederzeit geöffneten Drehtür mutieren.

Auf Kapitän Sebastian Rode kann Dino Toppmöller nicht mehr zurückgreifen. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Neue Führungsspieler gesucht

Nicht weniger bedeutsam ist die Verpflichtung mehrerer erfahrener Führungsspieler. Durch die permanenten Verletzungen von Kapitän Sebastian Rode, der seine Karriere beendet, fehlte vor allem im Mittelfeld ein Anführer. Sechser Ellyes Skhiri ist eher introvertiert und war in der Rückrunde zu sehr mit sich selbst und seinen unbefriedigenden Leistungen beschäftigt. Weltmeister Götze ist als Typ ebenfalls kein echter Leader.

Auch in der Abwehr würde dem Team neben Robin Koch eine weitere Führungspersönlichkeit gut zu Gesicht stehen. Ohne Typen, die ihre Mitspieler pushen, wird Frankfurt auch in der neuen Saison Probleme bekommen - egal wer auf der Trainerbank sitzt.

Personelle Veränderungen bahnen sich an

Krösches Ausführungen lassen außerdem darauf schließen, dass es Veränderungen beim Staff geben wird. "Wir werden jetzt in den kommenden Wochen gemeinsam schauen, inwiefern personelle und strukturelle Anpassungen im Teamumfeld sinnvoll und notwendig sind", kündigt der 43-Jährige an. Die mögliche Verpflichtung eines erfahrenen Co-Trainers ist nicht die einzige Maßnahme, die intern diskutiert wird.

Ob Toppmöller bei der Eintracht eine Ära prägen kann, lässt sich nach seinem durchwachsenen Premierenjahr unmöglich prognostizieren. Positiv ist, dass all die beschriebenen Probleme und Herausforderungen intern längst erkannt sind, in Hintergrundgesprächen und nun auch öffentlich nicht beschönigt werden. Das ist die Voraussetzung, um in der neuen Saison bessere Lösungen zu finden. Die Erfahrung lehrt: Mit begeisterndem Fußball lässt sich die zuletzt angespannte Stimmung rund um die Diva schnell ins Positive drehen.