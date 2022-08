Woran der Klement-Transfer zum FCK hakt

Der 1. FC Kaiserslautern ist an einer Rückkehr von Philipp Klement interessiert. Doch die Transferbemühungen stocken. Ähnliches gilt bei Aaron Opoku.

Um in der 2. Bundesliga bestehen zu können, haben die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern zuletzt immer wieder betont, an weiteren Transfers zu arbeiten. Auf der Wunschliste steht auch ein alter Bekannter: Philipp Klement spielte bereits von 2004 bis 2011 im Nachwuchsbereich der Pfälzer, ehe er ein Angebot des 1. FC Nürnberg annahm. Nach Stationen in Rostock, Mainz und Paderborn steht der gebürtige Ludwigshafener inzwischen beim VfB Stuttgart unter Vertrag.

Die Schwaben sind bereit, den offensiven Mittelfeldspieler ziehen zu lassen. Dennoch stockt der Wechsel: Denn die Gehaltsvorstellungen Klements sind für den Aufsteiger vom Betzenberg derzeit nicht realisierbar. Der VfB wäre sogar bereit, den 29-Jährigen, der noch bis 2023 vertraglich gebunden ist, unter Marktwert oder gar ablösefrei ziehen zu lassen, möchte aber nicht weiter draufzahlen. Sprich: Damit der Wechsel stattfinden könnte, müssten sich Klement und der FCK einigen.

Gedulden müssen sich die Pfälzer auch bei Aaron Opoku. Nachdem der sich der Noch-Hamburger Medienberichten zufolge schon seit Sonntag in Kaiserslautern aufgehalten haben und letzte Vertragsdetails geklärt haben soll, gibt es nun neue Konkurrenten für den FCK. Eine Einigung lässt noch auf sich warten.