Wooten und Münster lösen Vertrag auf

Der gestrige Kurzeinsatz beim 1:1 in Ingolstadt war wie erwartet der letzte Auftritt von Andrew Wooten im Trikot von Preußen Münster. Der Stürmer, der seit dem Sommer 2022 für Preußen auf Torejagd gegangen war, bat um die Auflösung des bestehenden Vertrages. In der vergangenen Saison hatte der einmalige US-Nationalspieler mit 16 Toren und zehn Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg beigetragen, war aber in der laufenden Spielzeit in der 3. Liga nur noch Ergänzungsspieler und wurde in elf Spielen zehnmal eingewechselt (zwei Treffer).