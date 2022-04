Woods begeistert Tausende im Masters-Training - Spielt er oder spielt er nicht?

Die große Frage an der Magnolia Lane: Tritt Tiger Woods ab Donnerstag zum Augusta Masters an? Oder belässt er es bei Trainingsrunden, die von Tausenden bejubelt werden?

Schon im Training sind die Fans am Start: Tiger Woods in Augusta. IMAGO/Kyodo News

Vor Tausenden von begeisterten Zuschauern hat Tiger Woods am Montag in Augusta eine starke Trainingsrunde hingelegt. Beim US Masters könnte der 46-Jährige ab Donnerstag rund 13 Monate nach seinem Autounfall, bei dem er schwere Beinverletzungen erlitten hatte, sein kaum noch für möglich gehaltenes Comeback geben.

Neun Löcher gemeinsam mit Golf-Legende Couples

Unter dem Beifall der Zuschauer spielte Woods gemeinsam mit dem früheren PGA-Championship-Sieger Justin Thomas und Fred Couples, der das Masters 1992 gewann, insgesamt neun Löcher. Der 15-malige Major-Sieger sei "phänomenal" und "sehr beeindruckend" gewesen, sagte Couples, der von Woods' Teilnahme in Augusta überzeugt ist: "Wenn er hier 72 Löcher lang rumlaufen kann, dann wird er auch antreten."

"Tiger kam aus dem Klubhaus. Es gab dort Szenen und eine Atmosphäre, wie man sie nie zuvor gesehen hat", schrieb der dreimalige Masters-Sieger Nick Faldo bei Twitter: "Die Gäste haben gejubelt und sich um das Putting Green gedrängelt - und das am Montag vor Masters-Beginn."

"Von der Driving Range aus konnten wir das laute Gebrüll hören"

Als Woods den Platz betrat, trainierte dort auch Bryson DeChambeau, US-Open-Champion von 2020. "Von der Driving Range aus konnten wir das laute Gebrüll hören, als er zum ersten Abschlag ging", sagte der US-Amerikaner: "Das war schon etwas ganz Besonderes."

Woods lässt die Golf-Welt bislang im Unklaren darüber, ob er tatsächlich das Masters spielen wird. Er wolle dort lediglich seine Vorbereitung und sein Training fortsetzen, hatte er am Sonntag bei Twitter geschrieben. Sein Name steht zumindest auf der Meldeliste. Als ehemaliger Gewinner des Green Jacket besitzt der frühere Weltranglistenerste ein lebenslanges Startrecht.