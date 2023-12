Woodhouse verzweifelt an der Doppel-20 - Uhrenmann Mansell souverän

Am Donnerstagnachmittag wurden die letzten beiden Zweitrunden-Tickets bei der Darts-WM vergeben. Während Mickey Mansell souverän weiterzog, durfte sich Berry Van Peer bei Luke Woodhouse' Doppel-Pech bedanken.

Zum verzweifeln: Luke Woodhouse' Pfeile wollten nicht in der Doppel-20 landen. Getty Images

Die strenge Corona-Politik Chinas stellte für Xiaochen Zong in den vergangenen Jahren eine schwierige Hürde dar. In diesem Jahr durfte der 24-Jährige zum zweiten Mal nach 2020 an einer Darts-WM teilnehmen - und eröffnete sein Match gleich mit einer 180er-Aufnahme.

Gegen den routinierten Mickey Mansell (Nordirland) erwischte Zong einen guten Auftakt, verpasste es aber, den Schwung in Zählbares umzumünzen. Ohne ein Break ging Satz 1 an den 50-Jährigen, der sein Spiel im Anschluss ohne Glanz runterspielte. Mansell, der ungewöhnlicherweise mit einer Armbanduhr an seiner Wurfhand spielt, holte sogar ein verloren geglaubtes Leg nach trotz fast 200 Punkten Rückstand (285 - 93) und gewann letztlich souverän mit 3:0.

Knackpunkt Doppel-20

Das anschließende Match zwischen Luke Woodhouse und Berry Van Peer stand ganz im Zeichen eines Feldes: der verflixten Doppel-20. Nach je einem Satzgewinn begannen die Nerven des Engländers zu flattern - und das vor allen Dingen aufgrund des Checkouts auf die Doppel-20, eigentlich Standard-Repertoire eines jeden Dart-Profis.

Gleich acht Versuche auf das Doppel ließ Woodhouse im vierten Leg des dritten Satzes aus, Van Peer versenkte derweil seinen zweiten Versuch in "Tops" - und holte Satz drei. Im vierten Satz schlug "Woody" noch einmal zurück und traf im zweiten Leg gar im ersten Versuch in die Doppel-20, Satz fünf ging dann aber mit 3:0 klar an WM-Debütant "Bionic", der mit 3:2 das letzte Zweitrunden-Ticket buchte.