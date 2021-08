Hinten de Gea und vorne Greenwood: United bezwingt die Wolves

Manchester United tat sich gegen die Wolverhampton Wanderers lange schwer und konnte sich bei Keeper de Gea bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. In der Schlussphase gelang Greenwood der Lucky Punch.

Im ersten Spiel nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo stand der Superstar gegen die Wolverhampton Wanderers noch nicht im Kader von Manchester United. Dafür gab Neuzugang Varane sein Debüt - und auch Sancho startete gegen die noch punktlosen Wolves.

Druckvolle Wolves, United mit Problemen

Varane blieb in der Innenverteidigung keine Zeit, sich zu akklimatisieren - denn das Team von Trainer Bruno Lage legte gleich richtig los. Vor allem nach Ballgewinn ging es blitzschnell nach vorne und so musste de Gea bereits früh gegen Raul Jimenez das erste Mal entscheidend eingreifen (3.). Kurz darauf war der Keeper dann geschlagen, doch Wan-Bissaka rettete gerade noch vor der Linie (6.). Die Wolves hätten sogar noch mehr Möglichkeiten herausspielen können, doch oft fehlte es bei Traoré und Co. im Abschluss oder auch beim finalen Pass an der nötigen Genauigkeit.

United hatte trotzdem genug Probleme, sich zurecht zu finden, agierte nach vorne oft zu behäbig und ohne Durchsetzungsvermögen. Nur selten wurde es so gefährlich, wie bei Greenwoods Schuss aus spitzem Winkel (44.). Einmal lag der Ball aber sogar im Tor, doch Bruno Fernandes war zuvor im Abseits gestanden (38.).

Nach der Pause schafften es die Red Devils häufiger, die vielen Tempoläufe des Gegners einzuschränken. Ab und zu brachen die Wolves aber doch durch, ließen dann eine mögliche Führung aber leichtfertig liegen (Trincao, 63.). Offensiv ging ManUnited weiterhin einiges ab, Chancen blieben deshalb Mangelware. Einzig bei Pogbas Schuss musste Torhüter José Sa ernsthaft eingreifen (75.).

De Gea rettet - Greenwood trifft

Sein Gegenüber de Gea hatte Minuten zuvor United mit einem Wahnsinns-Reflex gegen Saiss vor dem sicheren Rückstand bewahrt (69.) - und war so einer von zwei Garanten für den zweiten Saisonsieg. Denn Manchester blieb im Spiel - und Greenwoods Treffer aus spitzem Winkel in der Schlussphase war gleichbedeutend mit dem Endstand (80.). Die Wolves warten dagegen weiterhin auf das erste Tor und verlieren auch das dritte Spiel in Folge mit 0:1.