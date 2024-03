Vier Tore nach 82. Minute: Coventry feiert Ex-Schalker in verrücktem Schlussspurt

Mit Coventry City träumt ein englischer Zweitligist vom großen Wurf im wichtigsten nationalen Pokalwettbewerb: Die Skyblues kegelten per verrücktem Finish den Premier-League-Klub Wolverhampton aus dem FA Cup. Das letzte Wort gehörte einem ehemaligen Schalker.

Das FA-Cup-Viertelfinale hat seine erste faustdicke Überraschung: Mit Coventry City warf einer der zwei verbliebenen Zweitligisten überraschend die Wolverhampton Wanderers aus dem Wettbewerb. Der Spielverlauf war ein denkwürdiger und wird bei den Fans im Stadion so schnell nicht in Vergessenheit geraten.

Coventry versteckte sich im vollen Molineux Stadium keineswegs und gab vor 31.262 Zuschauern insgesamt 24 Torschüsse ab. Nach torloser erster Hälfte, in der es Chancen hüben wie drüben gab, verschafften sich die Gäste einen Vorteil: Torjäger Simms, der Anfang März in der Championship einen Dreierpack geschnürt hatte, drückte den Ball nach einem Freistoß aus kurzer Distanz über die Linie (53.).

Wolverhampton arbeitete an einer Antwort - und kam kurz vor Schluss zum vermeintlich siegbringenden Doppelschlag: Erst fiel Ait Nouri im Strafraum der Ball vor die Füße, dann legte dieser perfekt für Bueno auf, der alleine vor Coventry-Keeper Collins eiskalt zum 2:1 einschob (83., 88.).

Erinnerungen an 1987 kommen auf

Der Zweitligist fiel allerdings nicht in seine Einzelteile auseinander, sondern arbeitete an einer Antwort in der Nachspielzeit, in der neun Minuten Nachschlag angezeigt waren.

Und die Mühen sollten im großen Stile belohnt werden - weil die Kombination aus Simms und Wright hervorragend funktionierte. Erst flankte Ex-Schalker Wright gefühlvoll an den ersten Pfosten, wo Thomas perfekt weiterleitete zu Simms, der per Kopf ausglich (90.+7).

Es sollte noch besser kommen, denn gegen viel zu passive Wolves landete Coventry tatsächlich noch den entscheidenden Schlag: Nach flachem Ball in den Strafraum legte Simms mit Auge auf - und Wright, der jüngst auch Valerien Ismael den Job kostete, schlenzte den Ball ins rechte untere Eck (90.+10). Dann stand der Auswärtsblock verständlicherweise komplett unter Strom.

Der FA-Cup-Sieger von 1987 träumt nun erneut vom ganz großen Wurf. Allerdings sind aktuell noch ManCity, Newcastle United, Chelsea, Leicester, ManUnited und Liverpool im Rennen. Da bräuchte es wohl noch zwei weitere Sensationen.