Ödegaard macht alles klar: Arsenal siegt in Wolverhampton und ist vorerst Tabellenführer

Der FC Arsenal ist wieder in der Spur. Nach dem 0:2 gegen Aston Villa und dem Champions-League-Aus beim FC Bayern gewannen die Gunners am Samstagabend mit 2:0 in Wolverhampton und kletterten zumindest vorerst an die Tabellenspitze.

Arsenal feiert in Wolverhampton: Soeben hat Martin Ödegaard das finale 2:0 erzielt. Getty Images