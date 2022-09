Wolverhampton holt Diego Costa als Kalajdzic-Ersatz

Die Wolverhampton Wanderers haben wie erwartet auf den langfristigen Ausfall von Sasa Kalajdzic reagiert und Diego Costa verpflichtet. Der 33-Jährige erhält einen Einjahresvertrag.

Zurück in England: Diego Costa. imago images/Action Plus

Diego Costa kehrt knapp zwei Wochen nach Ende der Sommer-Transferphase in die Premier League zurück. Der in Brasilien geborene Stürmer, der zweimal für die brasilianische und 24-mal für die spanische Nationalelf auflief, wechselt für eine Saison zu den Wolverhampton Wanderers, bei denen er zuvor ein Probetraining absolviert hatte.

Der zuletzt vertragslose Angreifer wird den verletzten Sasa Kalajdzic ersetzen. In seinem ersten Auftritt im Wolves-Trikot hatte sich der ehemalige Stuttgarter einen Kreuzbandriss zugezogen. "Aufgrund der Verletzung eines Spielers, für die ich ihm leider nur das Beste wünschen kann, verlief der Wechsel nicht unter den bestmöglichen Bedingungen", wird Diego Costa am Montag in der Klubmitteilung der Wolves zitiert.

Meister in Brasilien, England und Spanien

Bis Januar hatte der Neuzugang bei Atletico Mineiro in Brasilien gespielt und wurde dort brasilianischer Meister und Pokalsieger. Seitdem absolvierte er kein Spiel mehr. England ist für Diego Costa aber kein Neuland: Zwischen Sommer 2014 und Winter 2017 spielte er für den FC Chelsea und erzielte für die Blues in 89 Ligaspielen bemerkenswerte 52 Tore. Zweimal wurde er mit dem Klub englischer Meister.

Erfolge feierte Diego Costa auch mit Atletico Madrid, bei den Colchoneros heuerte der häufig mit Disziplinlosigkeiten auffallende Angreifer gleich dreimal an. 2013 wurde er mit Atletico Pokalsieger, 2014 spanischer Meister und 2018 Europa-League-Sieger.

"Die Chance, wieder in der Premier League zu spielen, war das Wichtigste", sagt Diego Costa. Dass viele Portugiesen im Kader stehen, werde seine Eingewöhnung zusätzlich erleichtern. "Ich bin unglaublich motiviert und bereit, wieder zu spielen. Ich weiß, dass ich helfen kann, aber", sagt er über das Gespräch mit Trainer Bruno Lage, "ich habe auch meine aktuelle Situation erklärt, die bedeutet, dass ich meine Zeit brauche."