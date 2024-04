Woltemade zieht es nach Stuttgart

Am Dienstag gab Nick Woltemade seinen Abschied von Werder Bremen im Sommer bekannt, nun ist klar, dass es den Stürmer nach Süddeutschland zieht. Medienberichte von Bild und Sky decken sich mit kicker-Informationen, wonach Woltemade sich für den VfB Stuttgart entschieden hat. Der Vertrag des 22-Jährigen an der Weser läuft nach der Saison aus, Werder wollte das Arbeitspapier eigentlich verlängern. Stattdessen strebte der U-21-Nationalspieler einen Wechsel innerhalb der Bundesliga an, offiziell verkündet werden soll der Transfer erst nach Saisonende.