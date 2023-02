Woltemade führt SVE zum Sieg - Dynamo und FCS siegen spät - Meppen sendet Lebenszeichen

Die SV Elversberg hat ihre Spitzenposition souverän untermauert, während die Verfolger Dresden und Saarbrücken späte Siege einfuhren. Im Tabellenkeller sendete Meppen ein Lebenszeichen, Halle dagegen stürzte ans Tabellenende.

Woltemade führt Elversberg zum Sieg

Die SV Elversberg marschiert weiter mit Siebenmeilenstiefeln Richtung 2. Bundesliga. Die Saarländer untermauerten ihre komfortable Tabellenführung (17 Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz) am Samstag durch einen 3:0-Sieg gegen Mit-Aufsteiger VfB Oldenburg. Mann des Tages: Bremen-Leihgabe Woltemade, der im ersten Durchgang einen Doppelpack schnürte und nach dem Seitenwechsel das dritte Tor durch Rochelt auflegte. Während Oldenburg der Abstiegszone wieder näher kam, zieht die SVE weiter einsam ihre Kreise auf Rang eins.

Dank Lemmer: Dresden holt auf

Dynamo Dresdens Aufholjagd hat seine Aufholjagd fortgesetzt und ist neuer Fünfter. Die SGD fuhr beim SC Verl ein 3:2 - den vierten Sieg in Serie - ein und ließ sich auch noch von Grodowskis frühem Führung in irritieren. Arslan erzielte nach knapp einer halben Stunde den verdienten Ausgleich, noch vor der Pause drehte Borkowski das Spiel komplett. In Abschnitt zwei hatte Conteh die Vorentscheidung auf dem Fuß, traf aber den Pfosten. Im Gegenzug sorgte Wolfram für die kalte Dusche der SGD und markierte per Kopf den Ausgleich - doch kurz vor Schluss war der eingewechselte Lemmer zur Stelle, der den 3:2-Endstand markierte.

Zimmermann-Debüt misslingt: Neudecker sorgt für Wiedergutmachung

Eine Woche nach der bitteren Schlappe im Saarland-Derby hat der 1. FC Saarbrücken Wiedergutmachung betrieben und einen 2:1-Sieg gegen Dortmund eingefahren. Der BVB II zeigte beim Debüt von Trainer Jan Zimmermann zunächst Offensivdrang und ging durch Dams in Führung. Der FCS arbeitete sich zurück, ließ die große Chance zum Ausgleich aber liegen: Lotka parierte einen Elfmeter von Biada. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann aber Kerber, der die Saarbrücker endgültig zurück ins Spiel brachte. Als die Partie schließlich auf ein Remis zusteuerte, erzielte Neudecker den späten Siegtreffer, wodurch der FCS den vierten Platz (würde momentan zur Relegation reichen) behauptete.

Löwen unterliegen Meppen - Zwickau geht in Duisburg unter

Nach 17 Spielen ohne Sieg hat der SV Meppen wieder gewonnen und den TSV 1860 München geschlagen: Janssen brachte die Emsländer zunächst in Führung, schnell kratzten die Löwen aber am Ausgleich: Holzhauser traf die Latte, Bär markierte kurz vor dem Pausenpfiff schließlich das überfällige 1:1. Doch im zweiten Durchgang schlug Meppen erneut zu: Alvarez traf nach knapp einer Stunde zum 2:1-Endstand, den der SV leidenschaftlich verteidigte. Der Lohn: Platz 18 und nur noch zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Fleckstein und Stoppelkamp belohnten die Zebras für eine aktive erste Hälfte, in der zwar Zwickau die erste Chance hatte, der MSV aber insgesamt den Ton angab. Der Schachzug von Ziegner, den baumlangen Mai in der Offensive, statt in der Abwehr aufzustellen, ging auf: Beide Tore bereitete der Ex-Dresdner vor. Nach der Pause war es Stierlin, der letzte Zweifel beseitigte, ehe Pusch sogar den 4:0-Endstand herstellte. Tief in der Krise steckt der Hallesche FC: Die Saalestädter gaben gegen Freiburg II eine Führung (Nietfeld) aus der Hand und unterlagen am Ende 1:3 (Hoti, Vermeij, Kehl).

Bereits am Freitag hatte Aue zum Auftakt des Spieltags einen von Diskussionen begleiteten 2:1-Sieg gegen Mannheim eingefahren. Am Sonntag will Osnabrück die Siegesserie in Ingolstadt fortsetzen (13 Uhr). Später (14 Uhr) peilt Bayreuth einen weiteren Heimerfolg im Abstiegskampf gegen Wehen Wiesbaden an. Viktoria Köln und Essen beschließen den Spieltag am Montag (19 Uhr).