"Wollten nicht ins offene Messer laufen" - Freiburg hofft aufs Rückspiel

Beim 0:1 bei Juventus Turin verzeichnete der SC Freiburg lediglich einen Torschuss. Aus Sicht von SCF-Keeper Mark Flekken war es jedoch richtig, nach dem Rückstand nicht bedingungslos nach vorne zu spielen.

Bei seinem besonderen Gastspiel in Turin hatte der SC Freiburg seinen ersten Torschuss erst in der 62. Spielminute. Bis dato waren die Breisgauer im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals offensiv quasi gänzlich abgemeldet. Und auch danach zeigte sich das Team von Christian Streich zwar bemüht, aber blieb letztlich ungefährlich. Wie Keeper Mark Flekken nach der Partie verriet, wollte man allerdings auch nicht blind alles nach vorne werfen.

"Natürlich wollten wir ein Tor schießen. Aber das Rückspiel steht ja auch noch an", so der 29-jährige Niederländer vor den RTL-Mikrofonen. "Wir wollten nicht ins offene Messer laufen." Es sei nun "im Rückspiel in jedem Fall noch etwas drin", dadurch, dass seine Mannschaft nur einen Gegentreffer kassierte. Diesen erzielte Angel di Maria nach einer Drangphase der Bianconeri per Kopf (53.). "Wir passen in diesem einen Moment nicht gut auf", ärgerte sich Flekken, der ansonsten mit der Leistung der Breisgauer zufrieden war.

Wir waren mit dem Ball nicht sauber genug. Dadurch kam Juve ins Umschaltspiel. Christian Streich

Dem pflichtete SCF-Coach Christian Streich nur bedingt bei. "Wir waren mit dem Ball nicht sauber genug. Dadurch kam Juve ins Umschaltspiel", monierte der Fußballlehrer. Die Alte Dame sei sehr präsent gewesen und habe gegen den Ball gut antizipiert. "Dadurch haben wir es nicht geschafft, hinter die Kette zu kommen", analysierte Streich, der nüchtern feststellte: "Es war schwer für die Jungs."

Tatsächlich war es das. Defensiv aufopferungsvoll, offensiv beinahe chancenlos. Nur einmal wurde es brenzlig. In eben jener 62. Spielminute, als Lucas Höler nach der Vorarbeit von Matthias Ginter den Ball trocken im Netz versenkte. Das Problem: Der Vorlagengeber hatte die Kugel mit der Hand gespielt, weswegen der Video-Assistent das Tor zurücknahm. "Handspiel war's, Absicht war es nicht. Die Hand ist nicht vom Körper abgespreizt. Ich checke es eh nicht mehr", kommentierte Ginter die Szene nach dem Abpfiff.

Den Spielverlauf hätte dieses Tor wohl auf den Kopf gestellt, hatte Juve insgesamt doch deutlich mehr vom Spiel. Unter dem Strich kann sich Freiburg deshalb wohl gut mit dem Ergebnis abfinden, auch wenn Hölers Treffer letztlich doch nicht im Spielbericht auftaucht.

Ginter blickt optimistisch ins Rückspiel

Für das Rückspiel nimmt sich der Sport-Club vor allem eines vor: "Vorm Tor zwingender werden", so Ginter, der zudem mit der selben Leidenschaft und Aggressivität weiter verteidigen will. Ein ums andere Mal waren die Freiburger in der Defensive gefordert. Ginter selbst blockte noch in höchster Not einen Schuss von Fagioli (90.+5). Um auch vorne mithalten zu können, fordert der deutsche Nationalspieler "auch mal aus 20 Metern" zu schießen, früher zu flanken und die Box zu besetzen.

Vor dem Rückspiel im heimischen Europa-Park-Stadion am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), in dem der SCF laut Flekken "nichts zu verlieren hat", steht in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Heimspiel gegen Hoffenheim an. "Das ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Weil wir in einer sehr guten Situation sind in der Bundesliga", weiß Streich, der deshalb noch "null ans Rückspiel" denke.