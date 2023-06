"Wollte unbedingt zurück": Horn bleibt ein Nürnberger

Nachdem Jannes Horn bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit vom VfL Bochum an den 1. FC Nürnberg verliehen war, wechselt der 26-Jährige nun fest aus dem Ruhrpott ins Frankenland.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde mit nur zwei Einsätzen für den VfL Bochum wechselte Jannes Horn im vergangenen Januar auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum 1. FC Nürnberg, um Spielpraxis zu sammeln.

Doch daraus wurde zunächst nichts. Nur drei Tage nach seiner Verpflichtung zog sich Horn, der in der Saison 2021/22 bereits mit einer Hüftverletzung ein halbes Jahr ausfiel und auch in der zurückliegenden Hinrunde aufgrund eines Muskelfaserrisses gut einen Monat pausieren musste, in einem Testspiel eine Meniskusverletzung zu - und fiel erneut aus.

Stammkraft im Abstiegskampf

Erst Ende März stand Horn erstmals im Kader der Mittelfranken, zwei Wochen später folgte jedoch das Debüt in der Startelf für den variabel einsetzbaren Verteidiger, der fortan nicht mehr aus der Startelf der abstiegsbedrohten Nürnberger wegzudenken war. Entsprechend machte man beim FCN kein Hehl daraus, Horn gerne halten zu wollen - doch der VfL wollte sich in der Vorbereitung zunächst ein Bild vom Rückkehrer machen und beorderte ihn zurück.

Aufgrund von Horns Verletzungshistorie hat man sich an der Castroper Straße nun dazu entschieden, den Weg für einen dauerhaften Wechsel zum 1. FC Nürnberg freizumachen. Nach kicker-Informationen fließt im Gegenzug eine niedrige sechsstellige Summe an den VfL.

"Jannes hat sich frühzeitig zu uns bekannt, weil er sich im letzten halben Jahr im Verein, in der Mannschaft und in der Stadt unglaublich wohl gefühlt hat. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Linksfuß, der unser Spiel mit wichtigen Elementen bereichern kann. Gerade zum Ende der abgelaufenen Saison war er ein wichtiger Stabilisator in unserem Team", erklärt Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe in einer Vereinsmitteilung.

Horn fühlte sich von Beginn an in Nürnberg heimisch

"Seit dem ersten Tag in Nürnberg ist bei meiner Familie und mir der Eindruck entstanden, dass wir hier heimisch werden können", so Horn, der in der Jugend des Vfl Wolfsburg ausgebildet wurde und für die Niedersachsen, den 1. FC Köln, Hannover 96, Bochum sowie den Club Einsätze in insgesamt 66 Erst- und 48 Zweitligaspielen sammelte.

"Ich bin sehr froh, dass die Festverpflichtung geklappt hat. In diesem Zusammenhang möchte ich neben den Verantwortlichen beim Club auch dem VfL Bochum danken, dass der Wechsel zustande kommen konnte. Ich wollte unbedingt zurück zum FCN", so Horn weiter.

Vierter "Neuzugang" in Nürnberg

"Wir haben seinem Wunsch entsprochen, zumal er schon seinen Teil zum Klassenerhalt des FCN beitragen konnte und sich die Leihe somit als produktiv herausgestellt hat. Wir wünschen ihm alles Gute, er ist jederzeit an der Castroper Straße herzlich willkommen", hatte auch Bochums technischer Direktor Marc Lettau versöhnliche Worte für Horn übrig.

Vor Horn verpflichteten die Nürnberger in Ivan Marquez (NEC Nijmegen) und Ahmet Gürleyen (SV Wehen Wiesbaden) bereits zwei weitere Verteidiger, für den Angriff kam Daichi Hayashi auf Leihbasis von VV St. Truiden.