"Wollte unbedingt wieder zurück": Jena verpflichtet Verkamp

Carl Zeiss Jena hat den zweiten Sommerneuzugang bekannt gegeben: Pasqual Verkamp kehrt nach einer Saison bei Viktoria Berlin nach Thüringen zurück.

Wurde in Berlin nicht glücklich: Pasqual Verkamp. imago images/Eibner

Nach zahlreichen Abgängen steht nun der zweite Neuzugang des FCC mit Verkamp fest. Eingewöhnungszeit braucht der Stürmer wohl nicht, denn in der Saison 2020/21 spielte Verkamp bereits zwölfmal für die Thüringer und konnte fünf Tore erzielen. In Berlin kam der 24-Jährige zu 14 Einsätzen, ohne dass ihm ein Treffer gelang.

“Pasqual, zu dem der Kontakt nach seinem Wechsel nach Berlin nie abgebrochen war, hatte bei Viktoria kein einfaches Drittligajahr und wollte unbedingt wieder zurück zum FCC", erklärt Sportdirektor Tobias Werner in der Pressemitteilung. Verkamp unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Cheftrainer Andreas Patz führt aus: "Wir wissen, was wir an ihm haben und sind von ihm und seinen Qualitäten überzeugt. Er ist ein in der Offensive flexibel einsetzbarer Spieler."

Verkamp soll mit dem anderen Neuzugang Takero Itoi versuchen, die Lücke, die nach den Abschieden von Fabian Eisele und Maximilian Oesterhelweg in der Offensive entstanden ist, zu füllen.