"Wollte unbedingt nach Halle": Fünger schließt sich dem HFC an

Der Hallesche FC hat die zweite Neuverpflichtung binnen 24 Stunden bekanntgegeben. In Seymour Fünger wechselt ein junger Defensivspezialist nach Sachsen-Anhalt.

Erst gestern hatte der Hallesche FC sich mit Torhüter Felix Gebhardt (20) verstärkt, am Freitagvormittag folgte nun der nächste Neuzugang: Seymour Fünger könnte in Zukunft vor dem Keeper spielen, der ebenfalls 20-Jährige ist in der Innenverteidigung beheimatet. Bis Juni 2024 ist der Ex-Spieler von Fortuna Köln fortan an den HFC gebunden.

"Alle Voraussetzungen für den nächsten Schritt in Liga 3"

Der Drittligist bezeichnet Fünger in einer Pressemitteilung als einen "Spieler mit Potenzial und Perspektive". Sportdirekor Ralf Minge ist laut Vereingsangaben "absolut überzeugt" vom Mann aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen, beim Bundesligisten sei er "top ausgebildet" worden. "Sowohl körperlich als auch fußballerisch" bringe Fünger "alle Voraussetzungen für den nächsten Schritt in Liga 3" mit.

Acht Jahre lang dauerte Füngers Zeit im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten an, ehe er vergangene Saison in die Regionalliga West wechselte und bei Fortuna Köln in seiner ersten Spielzeit als Profi 19 Partien absolvierte. Ab sofort freue sich Fünger auf die neue Aufgabe. "Ein tolles Stadion und eine intakte Mannschaft mit Ambitionen" erwartet der 1,91-Meter große Innenverteidiger in Halle.

Für den neuen Mann geht es beim HFC am 13. Juni los, wenn die Leistungsdiagnostik ansteht, zwei Tage später beginnt offiziell das Training für die neue Saison. Sportdirektor Minge verriet schon einmal: Fünger "wollte unbedingt nach Halle und wird den Konkurrenzkampf in der Abwehr beleben".