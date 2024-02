"Wollte beweisen, dass ich es kann": Doll holt bei Bö-Doppelsieg Bronze

Beim Doppelsieg der Bö-Brüder ist Benedikt Doll im Einzel über 20 Kilometer auf den dritten Rang gelaufen - und sorgte damit für das erste Edelmetall der Männer bei der Biathlon-WM in Nove Mesto.

Nach der ersten DSV-Medaille bei der Biathlon-WM in Nove Mesto durch Janina Hettich-Walz am Dienstag wollten die Männer im Einzel nachlegen. Für die Entscheidung über 20 Kilometer erhielt Roman Rees, der den Saison-Auftakt in Östersund gewonnen hatte, den Vorzug vor Philipp Nawrath.

Mit insgesamt zwei Fehlern konnte Rees in die Entscheidung nicht mit eingreifen. Benedikt Doll leistete sich nach drei fehlerfreien Einlagen beim vierten abschließenden Schießen einen einzigen Fehler - und ging mit dem Ausblick auf eine Top-Platzierung auf die letzte Runde.

Doll muss lange zittern

In einer anderen Liga waren allerdings wieder einmal die Norweger unterwegs: Verfolgungssieger Johannes Thingnes Bö ließ nur eine Scheibe stehen, pflügte auch durch die Loipe - und setzte im Ziel mit 45:49,0 Minuten klar die Bestmarke. Als Doll dort ankam, rangierte er auf dem zweiten Platz (+1:53,3 Minuten) - es waren aber noch weitere Norweger auf der Strecke, so war Zittern angesagt.

Als Erster der Skandinavier schob sich Tarjei Bö (ein Schießfehler, +58,90 Sekunden) vor Doll. Die Strecke ließ aber immer mehr nach, und so war für Doll eine Medaille immer noch im Bereich des Möglichen. Als sich Sturla Holm Laegreid beim letzten Schießen mit zwei Fehlern aus den Medaillenrängen schoss, war das erste Edelmetall der DSV-Männer sicher.

Bö jagt Björndalen

Für Bö ist es bereits das 19. WM-Gold, der 30-Jährige ist nur noch einen Titel davon entfernt, mit Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen gleichzuziehen

Die insgesamt sechste Medaille bei Weltmeisterschaften - die zweite in einem Einzelrennen - war es für Doll. "Es hat alles zusammengepasst. Ich bin unfassbar glücklich. Es hat richtig Spaß gemacht", sagte der Routinier in der ARD. "Ich hab so viel Freude gehabt zu schießen. Ich wollte beweisen, dass ich es kann. Ich bin so stolz, dass ich im Schießen so ruhig geblieben bin", ergänzte Doll.

Zu viele Fehler bei Kühn und Horn

Die anderen Deutschen spielten keine Rolle. Johannes Kühn (vier Fehler, +5:08,6) und Philipp Horn (fünf Fehler, +7:08,9) kamen weit abgeschlagen als 19. und 43. ins Ziel. Rees landete mit seinen zwei Fehlern auf Rang 13 (+4:51,3).

Am Donnerstag steigt dann auch Justus Strelow in die Biathlon-WM ein. Mit Vanessa Voigt startet er in der Single-Mixed-Staffel (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

