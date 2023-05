Wollitz nach Cottbuser Meisterschaft: "Der DFB ist lächerlich"

Trotz der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost hat der FC Energie Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga nicht sicher. Claus-Dieter Wollitz nahm sich nach dem 1:0-Sieg über Babelsberg den DFB und die eigenen Klub-Verantwortlichen zur Brust.

Der FC Energie Cottbus hat sich einen Spieltag vor dem Saisonende die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gesichert. Wirklich freuen konnte sich Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz unmittelbar nach der Partie allerdings nicht. "Ich bin nach wie vor sehr angespannt", erklärte er im Gespräch mit dem MDR und wurde sowohl gegenüber dem eigenen Verein als auch dem DFB deutlich.

"Diesen Druck vor der Saison, das mache ich nicht noch mal mit." Der FCE hatte sich klare Ziele gesetzt: "Wir brauchen 6000 Zuschauer im Schnitt, wir müssen nach draußen sagen, dass wir aufsteigen wollen. Das ist enorm", kritisierte der Coach die Herangehensweise. "Wir holen im Sommer zehn neue Spieler, verlieren über 50 Tore (unter anderem durch die Abgänge von Maximilian Pronichev und Erik Engelhardt, Anm. d. Red.) und wenn das dann nicht sofort funktioniert, wird immer gleich gezweifelt."

Wollitz: "Hier musst du jeden Tag kämpfen"

Auch die Bedingungen in der Lausitz machen dem Trainer, der aktuell in seiner dritten Amtszeit bei den Cottbusern ist, zu schaffen. "Ich weiß, wie es in dem Verein aussieht, wie die vielen Menschen mitgehen. Ich weiß aber auch, dass es einige Menschen gibt, die uns das richtig schwer machen", ärgerte sich Wollitz. "Hier musst du jeden Tag kämpfen, dass die Rasen bewässert werden, dass sie gemäht werden. Wir spielen auf einem der schlechtesten Plätze, haben den schlechtesten Trainingsplatz", gab der 57-Jährige einen Einblick in die Arbeitsbedingungen. "Das ist so anstrengend, im Moment bin ich einfach nur leer."

Am letzten Spieltag (Sonntag, 13 Uhr) geht es für den FC Energie zu Chemie Leipzig. Den Samstag darauf (12.15 Uhr) steht das Landespokalfinale gegen den FSV Luckenwalde an. "Dann gibt es eine enorm wichtige Woche für Energie Cottbus. Natürlich ist sie das für den Gegner auch, das ist ja keine Frage, weil wir eine schwachsinnige Regelung haben", blickte Wollitz auf die daraufhin anstehende Aufstiegsrelegation (7. und 11. Juni) voraus.

Ich sage es noch mal: Die sollen den Slogan "Respekt" wegmachen. Respekt gibt es da nicht. Claus-Dieter Wollitz über den DFB

Doch nicht nur der seit Jahren immer wieder thematisierte und lautstark kritisierte Modus sorgte für Ärger. "Man muss sich das mal vorstellen: Unsere Sponsoren, die uns das ganze Jahr unterstützen, dürfen in der Relegation weder auf dem Ärmel noch hinten oder auf der Hose sein. Das entscheidet der DFB auch noch. Unsere Sponsoren ermöglichen uns überhaupt erst, einigermaßen unter diesen Bedingungen arbeiten zu können." Der Coach redete sich an dieser Stelle in Rage: "Dieser DFB, tut mir leid, dass ich das so sage, ist lächerlich. Ich sage es noch mal: Die sollen den Slogan 'Respekt' wegmachen. Respekt gibt es da nicht."

Die Cottbuser müssen gegen einen Vertreter der Regionalliga Bayern ran. Ob es die SpVgg Unterhaching trotz feststehender Meisterschaft unter dem scheidenden Trainer Sandro Wagner wird, ist dabei noch offen. Der Tabellenführer hat vom DFB Auflagen erhalten. Eine Entscheidung, ob der Verein an den Aufstiegsspielen teilnimmt, soll erst rund um den letzten Spieltag fallen. Haching tritt am kommenden Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt 05 an.

Wollitz: "Machenschaften im Fußball, die sind sehr bedenklich"

SpVgg-Präsident Manfred Schwabl zeigte sich zuletzt "bedingt optimistisch". Nachrücker wären die Würzburger Kickers, die ihre Drittliga-Lizenz allerdings ebenfalls nur unter Auflagen erhielten. Als Dritter stünde, für den Fall, dass beide Mannschaften diese nicht erfüllen, der FC Bayern II bereit.

Dass Unterhaching in dieser Situation ist, sei "bedauerlich". "Aber da gilt es doch auch, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Das macht doch auch was mit dem Gegner. Alle konnten sich auf Erfurt und auf uns vorbereiten. Auf wen soll sich denn Energie Cottbus vorbereiten?", gab sich Wollitz ratlos. "Das sind mittlerweile Machenschaften im Fußball, die sind sehr bedenklich."