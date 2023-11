Wollitz "kein Fan" von Winterspiel in Luckenwalde, "aber in dieser Liga ist ja alles möglich"

Kälte-Alarm in der Regionalliga Nordost: Die meisten Partien in der Spielklasse sind wegen des Schneefalls und der Minusgrade frühzeitig abgesagt worden. Titelverteidiger Energie Cottbus muss aber wohl am Sonntag beim FSV Luckenwalde trotz der widrigen Bedingungen ran.

Dass das Spiel stattfinden wird, davon ging jedenfalls Trainer Claus-Dieter Wollitz am Mittwoch aus: "Zu 100 Prozent. Das weiß unsere Mannschaft, das wissen wir", verdeutlichte er bei einer Livesendung des Vereins aus dem FCE-Fanshop. Er erinnerte daran, dass man schon in der zurückliegenden Saison in Luckenwalde "bei irregulären Bedingungen auf einem gefrorenen Platz" gespielt habe. Energie verlor im Februar 2023 mit 0:1. "Ich bin kein Fan davon, aber in dieser Liga ist ja alles möglich", so Trainer Wollitz.

In Luckenwalde wird aktuell mit viel Einsatz daran gearbeitet, dass die Partie ausgetragen werden kann. Die letzte Entscheidung hat am Sonntag Schiedsrichter Kai Kaltwaßer aus Berlin. Im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde gibt es keine Rasenheizung. "Aber wenn wir eine hätten, würden wir sie für dieses Spiel anschalten", verdeutlichte FSV-Geschäftsführer Thomas Milde den Stellenwert dieser Partie. Der FSV spielt eine gute Saison und könnte mit einem Heimsieg bis auf drei Punkte an den FC Energie heranrücken.

Energie muss schmerzhafte Ausfälle kompensieren

Die Luckenwalder machen keinen Hehl daraus, dass die aktuelle personelle Situation in Cottbus für sie kein Nachteil ist: Nach den beiden Platzverweisen bei der Niederlage gegen den BFC Dynamo muss der FCE auf die wichtigen Stammspieler Joshua Putze und Timmy Thiele verzichten. Zudem ist weiterhin ungewiss, ob Jonas Hofmann nach seiner Oberschenkelverletzung schnell wieder einsatzfähig sein kann. Kapitän Axel Borgmann fehlt nach seinem Kreuzbandriss ohnehin noch monatelang.

Der kleine Kader der Cottbuser könnte aktuell zum Wettbewerbsnachteil werden, dass weiß man auch in Luckenwalde. Deshalb wurden die Fans aufgerufen, den Trainingsplatz vom Schnee zu beräumen, um die Vorbereitung auf das Brandenburg-Derby zu ermöglichen. In Cottbus packten dafür indes die Trainer selbst an. Co-Trainer Tobias Röder verdeutlichte in der Live-Sendung: "Wir haben zumindest den Kunstrasen so freigeschoben, damit der Ball etwas rollen konnte. Wir machen das Beste aus der Situation. Wir schauen uns natürlich den Gegner an und legen unseren Plan bereit." Die Cottbuser bereiten sich demzufolge ganz normal auf das Spiel in Luckenwalde vor. Trainer Wollitz bekräftigte: "Das wird keine Auswirkung auf Sonntag haben. Wir sind im Winter, da gibt es solche Wochen. Das soll für uns kein Alibi sein."

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Die weiteren Begegnungen

Ansonsten hält sich das Restprogramm an diesem Wochenende in Grenzen. Neben Cottbus stehen aktuell nur noch zwei weitere Partien auf der Agenda. In der einzigen Samstagspartie empfängt Carl Zeiss Jena den ZFC Meuselwitz. Tags darauf will der Chemnitzer FC im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Eilenburg das Polster zur roten Zone ausbauen.