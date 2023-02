Wollitz im Interview: "Am Ende geht es um Nuancen"

Im Interview spricht Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Energie Cottbus, über Saisonziele, seinen neuen Vertrag und eine Vision.

Will mit Cottbus in die zweite Liga: Claus-Dieter Wollitz. IMAGO/Fotostand

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Im Besprechungsraum im Stadion der Freundschaft hängt ein Bild mit der Aufschrift "Energie Cottbus liebt Fußball". Das ist auch bei Claus-Dieter "Pele" Wollitz der Fall, der es sich direkt davor im schwarzen Trainingsanzug bequem macht.

Wie sehen denn Ihre Planungen in diesem Jahr für den 3., 7. und 11. Juni aus, Herr Wollitz?

Diese Termine stehen bei uns auch am schwarzen Brett.

Das würde bedeuten, dass Sie mit Ihrer Mannschaft im brandenburgischen Landespokalfinale stehen und an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen.

Wir kennen diese Daten schon aus 2018 (Energie stieg in die 3. Liga auf und holte den Landespokal, Anm. d. Red.). Aber wir sollten erst mal vorher unsere Hausaufgaben machen. Die Liga ist extrem eng. Im Pokal ist die Chance groß, aber der Pokal ist auch gefährlich. Es scheiden immer wieder höherklassige Verein aus.

Wie fällt Ihr Fazit der Saison bisher aus?

Nachdem wir im Sommer Spieler verloren haben, die insgesamt über 50 Tore in der vergangenen Saison geschossen haben, ohne wirtschaftlich große Möglichkeiten zu haben, ist die aktuelle Saison schon beachtlich. Aber am Ende zählt, was am 34. Spieltag passiert. In der Rückrunde wird es auch Phasen geben, da bist du vielleicht mal Vierter. Am Ende geht es um Nuancen.

Am Dienstagabend endete die Wechselfrist. Die Offensivkräfte Timmy Thiele und auch Jan Shcherbakovski wurden geholt. Abgänge gab es dagegen keine. Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen Ihres Kaders?

Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, es herrscht eine gute Hierarchie und vor allem eine gute Spielinterpretation. Wir zeigen gutes Anlaufverhalten. Aber wenn wir verlieren, haben wir fast immer das gleiche Strickmuster. Das sind Entwicklungswerte der Spieler. Das Team ist insgesamt sehr jung, und einige Spieler haben noch nicht unter diesem extrem hohen Erwartungsdruck Fußball gespielt. Das merkt man dann auch. Zudem fehlt uns etwas die Breite. In Joshua Putze, Paul Milde, Tim Heike und Niclas Erlbeck fehlen allein vier wichtige Spieler, das sind alles potenzielle Stammspieler. Wir haben in der Hinrunde gut gewirtschaftet, man darf ja auch unsere Altlasten nicht vergessen. Wir sind mit den Verpflichtungen nicht All in gegangen, wie es andere Vereine uns gerne nachsagen wollen.

Es ist schon ein passender Verein für mich. Claus-Dieter Wollitz über Energie

Sie sind nicht nur Trainer, sondern gleichzeitig auch Sportlicher Leiter bei Energie. Wie definieren Sie diese Doppelrolle?

Empathie und gutes Verhandlungsgeschick sind dabei wichtig. Die Spieler wollen sowieso mit dem Trainer sprechen und wissen, welche Vorstellung dieser hat. Bei vielen Vereinen stellen Sportliche Leiter die Spieler ein, und der Trainer muss damit arbeiten. Ich halte das für keinen guten Weg. So ist es kostengünstiger für den Verein.

Sie waren bei Energie bereits von 2009 bis 2011 als Trainer aktiv, ebenso von 2016 bis 2019. 2021 kehrten Sie zum dritten Mal zurück. Können Sie nicht ohne Energie oder Energie nicht ohne Sie?

Es ist schon ein passender Verein für mich. Ich kann meine Vorstellungen von der Begleitung der Menschen, was die Mannschaft betrifft, umsetzen. Ich kann viele Ideen, die ich habe, umsetzen. Wir haben immer vertrauensvoll miteinander gearbeitet. Der Standort Cottbus lebt Leidenschaft, Werte und Emotionen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Verein vor zwei Jahren, als ich zum dritten Mal kam, fast in Konkurs war. Da war Rang 3 im Vorjahr schon nicht so schlecht.

#4: Schneechaos, Schule und Studium Die Wintervorbereitung ist in vollem Gange: Felix und Diyar nennen die Top-Momente ihrer Vorbereitung und widmen sich anschließend der Problemstellung, Ausbildung und Fußball unter einen Hut zu bekommen. #3: Ausgequetscht wie eine Zitrone 13.01.2023 #2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn 29.12.2022 #1: Kinderserien und Profifußball 15.12.2022 Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Sie verlängerten Ihren Vertrag über die Saison hinaus - ligaunabhängig. Warum?

Ich glaube erstens an das Projekt, zweitens an die Mannschaft, und drittens hat der Vorstand mir das Gefühl gegeben, mir zu 100 Prozent zu vertrauen. Am Ende braucht der Verein Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit. Und das mit den Personen, denen man vertraut und die hier schon nachgewiesen haben, erfolgreich arbeiten zu können.

Noch einmal zurück zu den Terminen im Juni. Seit Einführung der Regionalliga Nordost steigt der Meister nicht direkt auf, sondern muss noch zwei Aufstiegsspiele machen. Wie stehen Sie zu dazu?

Ich finde es nach wie vor in meinem Weltbild, in dem ich lebe, nicht nachvollziehbar. Ich habe diese Diskussion schon 2017 angefangen. Es ist aberwitzig, weltfremd und abartig, dass ein Meister nicht aufsteigen darf. Das ist ein Unding. Jeder, der Erster ist, hat den Aufstieg verdient. Egal aus welcher Regionalliga.

Der Verein feierte am Dienstag seinen 57. Geburtstag. Welchen Wunsch haben Sie persönlich für Energie Cottbus?

Ich habe diesen Traum: 60 Jahre Energie und die Rückkehr in die 2. Liga. Rein rechnerisch ist das möglich. Ob das sportlich und wirtschaftlich möglich ist, zeigen die kommenden Monate und Jahre. Das ist aber so mein Moment. Träumen darf man. Der erste Schritt ist aber, in die 3. Liga zu kommen.