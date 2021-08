"Wollen uns nicht verarschen lassen": Bremer SV möchte Nagelsmann zum Aufspringen verleiten

Endlich ist es so weit. Wegen Corona musste das DFB-Pokal-Duell zwischen dem kleinen Bremer SV und dem Rekordsieger Bayern München Anfang des Monats verlegt werden. Nun aber rüstet sich der Fünftligist für das "Jahrhundertspiel" - und hat sich zugleich durchaus Großes vorgenommen.

Benjamin Eta und Julian Nagelsmann erlebten in unterschiedlichen Ligen ein ähnliches Wochenende. Beide Teams konnten ihre Generalprobe zwar gewinnen, waren aber insgesamt mit der Leistung nur bedingt zufrieden. Der Underdog besiegte in der Bremen Liga, der fünften Spielklasse, den Blumenthaler SV mit 3:1 - und die Bayern gewannen dank Serge Gnabry knapp mit 3:2 gegen den 1. FC Köln.

Für die Norddeutschen ist das Duell natürlich ein "Jahrhundertspiel", wie es der Sportliche Leiter Ralf Voigt am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. "Wir freuen uns alle riesig darauf." Weil es bei den Bremern zuletzt zwei positive Corona-Fälle gegeben hatte, musste die Partie Anfang August verlegt werden. Mehr als die Hälfte der Mannschaft begab sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Inzwischen sind aber alle wieder fit und fiebern dem Vergleich mit dem großen FC Bayern entgegen.

"Spiel für die Ewigkeit"

Mit rund 10.000 Zuschauern rechnen die Bremer dabei - und weichen für die besondere Begegnung extra ins Weserstadion, Heimstätte des kürzlich in die 2. Bundesliga abgestiegenen SV Werder Bremen, aus. An eine Überraschung aber glauben auch die Hausherren selbst nicht so richtig - selbst wenn die Fans sicherlich eifrig unterstützen werden. "Das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig ist, wie wir auftreten", sagte Voigt. "Wir wollen schon zeigen, dass da auch noch eine zweite Mannschaft auf dem Platz steht. Wir wollen uns nicht verarschen lassen."

Der Coach des Bremer SV, Benjamin Eta, bläst ins selbe Horn - und hat für das Aufeinandertreffen, für ihn auch ein "Spiel für die Ewigkeit", ein persönliches Ziel festgelegt: "Wenn Julian Nagelsmann irgendwann in der zweiten Halbzeit aufspringt, weil er unzufrieden ist, weil das Spiel spannend ist, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht", sagte der Bremer Coach bei "Radio Bremen Eins".

Anpfiff der Partie ist am Mittwoch um 20.15 Uhr (LIVE! bei kicker).