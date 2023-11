"Wollen oben angreifen": Sorgt die SV Elversberg auch in der VBLCC für Furore?

In der 2. Bundesliga sorgt die SV Elversberg derzeit für Aufsehen. Eine Reihe großer Klubs geschlagen, steht das Team tabellarisch gut dar. In der Virtual Bundesliga möchte "die Elv" sich ebenfalls nicht verstecken und die Favoriten ärgern.

Das erste Team in der eFootball-Geschichte der SV Elversberg. IMAGO/Picture Point

Auf dem virtuellen Rasen muss sich die SV Elversberg mit ihrem Debüt noch etwas gedulden. Zwar startete die Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) am vergangenen Wochenende in ihre sechste Spielzeit. Doch aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl in der Süd-Ost-Division hatte "die Elv" spielfrei. Trotzdem reisten die Saarländer zum Offline-Spieltag nach Köln.

"Die großen Bayern" kommen

Die Vorfreude im Team sei enorm. Ein Ende hat das Warten am Mittwoch um 17.30 Uhr, wenn der digitale Ball gegen den FC Bayern München rollt. Eine ambitionierte Aufgabe gegen die ebenfalls als VBLCC-Neulinge antretenden Münchener, die am 1. Spieltag dem Karlsruher SC einen Punkt abluchsten.

Dass zum Start direkt die Paarung gegen die Bayern anstehe, sei auch in Bezug auf das eFootball-Engagement der Saarländer ein Vorteil. "Jeder Außenstehende sieht die Schlagzeile: 'Die großen Bayern spielen gegen uns'. Dementsprechend sind da viele Augen darauf gerichtet", sagt Coach Mike Copertino gegenüber kicker eSport. Allgemein sei das Thema eFootball bei der SV Elversberg "positiv aufgenommen worden. Wir wurden schon von Menschen auf der Straße erkannt und angesprochen, die wie wir eine riesige Vorfreude darauf verspüren".

Nicht angetreten, "um uns zu verstecken"

Wie das Team auf dem echten Rasen möchte "die Elv" auch virtuell für Furore sorgen. "Wir sind nicht angetreten, um uns zu verstecken. Das Team ist gut aufgestellt, die Ziele bei uns sind klar gesetzt. Zwar möchten wir nicht die deutsche Meisterschaft als Ziel ausrufen. Aber wir wollen oben angreifen und in die Finalrunde einziehen", ließ Copertino verlauten.

Bezüglich des Spielstils sei für FC-24-Profi Mazlum 'MAAZLUM_' Dogan die Defensive zwar der Grundstein, "allerdings liegt bei uns der Fokus schon darauf, offensiv kreative Lösungen zu finden". Das Spiel nach vorne "ist unsere Stärke. Aber vor allem dieses Jahr ist es umso wichtiger, in der Defensive gut zu stehen". Zum Vorteil machen wollen sich die Saarländer ihre Rolle als Underdog: "Gerade in der Süd-Ost-Division sind die Favoriten klar gesetzt. Das nimmt uns etwas den Druck."