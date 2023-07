"Wollen einfach Spiele gewinnen": Tübingen verstärkt sich mit Jackson

Die Tigers Tübingen haben nach ihrer Rückkehr in die BBL ihren dritten Neuzugang bekannt gegeben. In Jhivvan Jackson verstärkt ein neuer Aufbauspieler die Schwaben.

Dribbelt in der kommenden Saison für die Tigers Tübingen in der BBL: Jhivvan Jackson (vorne). imago images/ZUMA Wire

Bundesliga-Aufsteiger Tigers Tübingen hat in Jhivvan Jackson einen neuen Aufbauspieler verpflichtet. Der 24-jährige Guard aus Puerto Rico erhält bei den Schwaben einen Vertrag für die kommende Saison, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Zuletzt spielte Jackson für den belgischen Erstligisten Spirou Basket Charleroi, wo er in 36 Partien auf durchschnittlich 18,6 Punkte, 3,1 Rebounds und 2,3 Assists kam. Zuvor besuchte "The Puerto Rican Iverson", so der Spitzname des Tübinger Neuzugangs, die University of Texas in San Antonio und spielte für das dortige College-Team, die UTSA Roadrunners, konnte sich aber trotz ordentlicher Statistiken nicht für den NBA-Draft empfehlen. Außerdem ist der Offensivspieler, der neben der amerikanischen auch die panamaische Staatsbürgerschaft besitzt, für die Nationalmannschaft Panamas aktiv.

"Wunschspieler auf der Aufbauposition"

"Mit Jhivvan Jackson ist es uns gelungen, unseren Wunschspieler auf der Aufbauposition zu verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass wir damit ein weiteres zentrales Puzzlestück für unser neues Team gefunden haben", kommentierte Tigers-Manager Jascha Maus die Neuverpflichtung. Auch Tübingens Trainer Danny Jansson ist voll des Lobes über Jackson: "Jhivvan ist ein sehr interessanter Akteur. Er ist schnell, kann seinen eigenen Wurf kreieren und trägt auch die gehörige Portion an Stolz, zu verteidigen. Dazu arbeitet er intensiv daran, in jedem Training besser zu werden. Ich denke, Jhivvan passt hervorragend in unser Team."

Jackson selbst blickt freudig auf seine neue Herausforderung: "Ich bin einfach nur aufgeregt, nach Tübingen zu kommen, um mit dem Team und persönlich auch besser zu werden. Wir wollen einfach Spiele gewinnen."

Tübingen sucht neuen Center

Der 24-Jährige ist nach Shooting Guard Zaccheus Darko-Kelly und Forward James Boeheim der dritte Neuzugang der Tübinger für die kommende Spielzeit. Damit ist die Kaderplanung des Aufsteigers so gut wie abgeschlossen, nur noch einen Center sucht der Verein.