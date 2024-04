"Wollen dem weltbesten Trainer danken": ThSV Eisenach ehrt Bennet Wiegert

Im "Spiel des Jahrzehnts" können die Eisenacher Handballer den Top-Favoriten aus Magdeburg nicht überraschen. ThSV-Geschenke gab es schon vor dem Spiel.

Der SC Magdeburg hat auch beim starken Aufsteiger ThSV Eisenach seine Extraklasse gezeigt und das 76. Ost-Derby mit 35:25 (22:13) gewonnen. Beim "Spiel des Jahrzehnts" (ThSV-Geschäftsführer Rene Witte) waren am Ostersonntag vor 3.150 Zuschauern in der seit Wochen ausverkauften Werner-Aßmann-Halle Omar Ingi Magnusson (7/5) sowie Tom Hornke und Matthias Musche (jeweils 5) die besten SCM-Werfer. Bei Eisenach trafen Marko Grgic (5) und Manuel Zehnder (5/4) am erfolgreichsten.

Zum ausführlichen Spielbericht

Emotional ging es schon vor dem Anpfiff zu - mit Beifallsstürmen aus beiden Lagern. Shpetim Alaj und Rene Witte, Präsident und Geschäftsführer des ThSV Eisenach, ernannten Bennet Wiegert zum Ehrenmitglied ihres Vereins.

"Wollen dem weltbesten Trainer danken"

"Ob in der 3. oder in der 2. Liga, der SC Magdeburg, unser großer Bruder, hat uns durch Bennet Wiegert und auch Manager Marc-Henrik Schmedt stets geholfen. Dafür sind wir außerordentlich dankbar, wollen dem weltbesten Trainer mit dieser Ehrenmitgliedschaft danken", betonte Rene Witte. Bennet Wiegert war überrascht und sichtlich berührt, "nun stolzes Ehrenmitglied dieses tollen Vereins zu sein".

Der SCM-Coach hatte sich vor dem Spiel sehr lobend über die Eisenacher und deren Coach Misha Kaufmann geäußert. "Für mich ist er auf den Spuren Trainer der Saison zu werden",

sagte Wiegert beim MDR und betonte: "Wenn Eisenach die Klasse halten

sollte, hätte er es absolut verdient."