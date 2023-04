"Wollen, dass das Fest bereits im Stadion beginnt": Napoli-Spiel nach hinten verlegt

Die SSC Napoli kann ihren dritten Scudetto möglicherweise im eigenen Stadion feiern. Dafür wurde das Heimspiel gegen US Salernitana um 24 Stunden nach hinten verlegt.

Die Vorbereitungen der Feierlichkeiten für den dritten Scudetto laufen bereits: In Neapel hängen schon viele Schals in den Straßen und Bilder zieren Wände. IMAGO/Antonio Balasco

Dass die SSC Neapel nach 1987 und 1990 in diesem Jahr den dritten Scudetto der Vereinsgeschichte feiern wird, stand schon länger fest. Bereits am kommenden Wochenende, dem 32. Spieltag, könnte der Società Sportiva Calcio der Titel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen sein. Damit die Meisterfeier bereits im Stadion stattfinden kann, beantragte der Verein eine Verlegung des Heimspiels gegen US Salernitana.

Diesem Antrag wurde am Freitagmittag von der Liga stattgegeben, sodass das Aufeinandertreffen um 24 Stunden auf Sonntag 15 Uhr verlegt wurde. Der Grund für die Verlegung ist die Begegnung von Inter und dem Tabellenzweiten Lazio, die zweieinhalb Stunden vor der neuen Anstoßzeit angepfiffen wird. Denn sollten die Römer bei den Nerazzurri nicht gewinnen, könnte Neapel mit einem Dreier den Scudetto festzurren.

Zwei Spiele von Udinese betroffen

Durch die Spielverlegung ermöglicht die Liga den Neapolitanern also, die Meisterschaft nicht "Zuhause", sondern im Stadion zu feiern. "Wir wollen, dass das Fest bereits im Maradona-Stadion beginnt", so SSC-Klubchef Aurelio De Laurentiis, der mit "großen Feierlichkeiten" rechnet.

Im Zuge dieser Entscheidung wurden zwei weiteren Partien verlegt. Napoli gastiert erst am Donnerstag (20.45 Uhr) anstatt am Dienstag in Udine und Udineses anschließende Partie gegen Sampdoria wurde von Sonntag (15 Uhr) auf Montag (18.30 Uhr) verschoben.