"Wollen das Ding zumachen": Fürth fährt angriffslustig nach Hamburg

Im Abstiegskampf hat Fürth weiter die beste Ausgangsposition aller Teams - endgültig gerettet ist das Kleeblatt aber noch immer nicht. Das soll sich an diesem Wochenende ändern, wenn die SpVgg am Samstagabend beim HSV zu Gast ist.

Direkt absteigen kann die SpVgg Greuther Fürth durch das 2:2 gegen Braunschweig am vergangenen Samstag nicht mehr, doch die Relegation ist trotz fünf Punkten Vorsprung und der besten Tordifferenz (-6) im Tabellenkeller weiter ein drohendes Szenario. "Wir hätten es uns in den letzten Spielen schon ein bisschen einfacher machen können", blickt Alexander Zorniger auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal auf die zuletzt mickrige Punkteausbeute - nur zwei Zähler aus vier Partien - zurück.

Um komplett unabhängig von den Resultaten der Konkurrenz zu sein, brauchen die Mittelfranken für die endgültige Rettung noch zwei Zähler aus den verbleibenden zwei Spielen. Doch die haben es in sich: Am Samstagabend geht es zum Tabellendritten HSV (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), zum Saisonfinale gastiert am Pfingstsonntag der derzeitige Spitzenreiter Darmstadt 98 im Fürther Ronhof. "Dass es jetzt an den letzten zwei Spieltagen gegen zwei absolute Top-Teams geht, ist dem Spielplan geschuldet", nimmt Zorniger den Umstand gelassen, "da können wir nichts machen, wir werden es so angehen, wie es uns vorgelegt wird."

Sehr wohl bestimmen kann das Kleeblatt aber den eigenen Auftritt in Hamburg. Um Zählbares aus der Hansestadt mitzunehmen, gibt Chefcoach Zorniger gegen den HSV eine klare Marschroute aus: "Was du dir holen willst, dazu musst du sie zwingen, sie werden es dir nicht geben, wenn du sie spielen lässt. Zu sagen 'Komm, das fangen wir mal irgendwo da hinten auf', das ist nicht unser Wesen. Das ist auch nicht das, wie du sie unter Kontrolle haben kannst.“ Vielmehr kommt es aus der Sicht des 55-Jährigen auf Folgendes an: "Die Laufbereitschaft muss wieder überragend gut sein, die Geschwindigkeit, mit der wir agieren, das sich Festbeißen in bestimmten Situationen, sie immer wieder unterbrechen und nicht ihr Spiel aufziehen lassen."

Zorniger lobt Offensivspiel von HSV-Trainer Walter

Bringt seine Mannschaft diese Intensität und Widerstandskraft nicht auf den Platz, wird es für sie unangenehm und brandgefährlich - diese leidvolle Erfahrung haben in dieser Saison schon einige Gegner des HSV machen müssen. "Sie spielen immer offensiv, dafür steht Tim Walter", weiß Zorniger um die Ausrichtung seines Trainerkollegen. "Er hat eine gewisse Haltung bei der Mannschaft generiert, auf die man in Hamburg stolz ist und auf die man auch stolz sein kann, wenn man in diesem Jahr aufsteigt", schickt der gebürtige Schwabe Komplimente gen Norden. "Sie haben die Spieler dazu, die individuelle Qualität, Geschwindigkeit und einen absoluten Top-Scorer da vorne drin." 19 Ligatreffer hat der angesprochene Robert Glatzel in dieser Saison schon für Hamburg erzielt.

Dass es aber auch geht, den HSV-Torjäger weitgehend aus dem Spiel zu nehmen, hat Fürth im Hinspiel selbst bewiesen. 1:0 hieß es damals aus Sicht der SpVgg, die diesen Coup nun liebend gerne wiederholen würde. Dafür aber bedarf es vor allem wieder mehr defensiver Stabilität: In den vergangenen fünf Begegnungen spielten die Weiß-Grünen, die bis auf Innenverteidiger Damian Michalski (Mittelfußbruch) keinen Ausfall zu verzeichnen haben, kein einziges Mal zu null, zuletzt Anfang April beim 2:0 in Sandhausen.

Gelänge dies nun ausgerechnet bei der stärksten Offensive der Liga (67 Tore), wäre das ein dickes Ausrufezeichen. Und, falls der 16. Bielefeld mit einem ausbleibenden Sieg am Samstagnachmittag gegen Paderborn nicht schon selbst vorab dafür sorgt, womöglich der entscheidende Schritt hin zu Zornigers Ziel, dem vorzeitigen endgültigen Klassenerhalt. "Wir haben wie schon die letzten zwei Spieltage die Chance, das Ding zuzumachen - und das wollen wir jetzt einfach", stellt der Trainer klar, "unabhängig davon, was davor oder danach auf den anderen Sportplätzen passiert."