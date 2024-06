Wolfsburgs Wimmer ein Kandidat in Leipzig

Sollten Xavi und Dani Olmo RB Leipzig in diesem Sommer verlassen, wären die beiden Zehnerpositionen im 4-2-2-2- System neu zu besetzen. In Christoph Baumgartner und Elif Elmas stehen zwei Kandidaten bereits im Kader, zu den externen, die man in Leipzig im Blick hat, zählt auch Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg.