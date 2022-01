Wolfsburgs toller Monat endet - Nürnbergs knapper Vorsprung hält

Am 45. Spieltag der DEL mussten drei Spiele abgesagt werden, nicht aber das Duell der Nürnberger gegen Wolfsburg. Die Ice Tigers ärgerten die zweitplatzierten Grizzlys mit einem 3:2.

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der DEL nach über einem Monat mal wieder eine Niederlage kassiert. Nach zuvor sieben Siegen in Serie unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers. Die Grizzlys bleiben vorerst auf Tabellenrang zwei, Nürnberg steht nach vier Erfolgen aus den vergangen fünf Spielen auf Platz acht.

Marko Friedrich (18.) und Dane Fox (27., 29.) mit einem Doppelschlag brachten die Gastgeber auf Siegkurs. Für Wolfsburg waren die Treffer von Armin Wurm (33.) und Ryan Button (41.) zu wenig.

Furiose Ingolstädter

Der ERC Ingolstadt siegte nach zuvor vier Pleiten mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) bei den abstiegsbedrohten Krefeld Pinguinen und festigte mit Rang fünf einen direkten Play-off-Platz.

Nach Corona-Ausbrüchen bei mehreren Teams konnten am Freitag nur zwei der ursprünglich geplanten fünf Spiele durchgeführt werden. Mit den Straubing Tigers, den Bietigheim Steelers, den Iserlohn Roosters und den Fischtown Pinguins Bremerhaven sind momentan vier DEL-Teams nicht spielfähig. Auch am Sonntag fallen bereits vier Spiele aus.