Wolfsburgs riskantes Spiel mit Wechselkandidat Wind

Jonas Wind kam im Winter 2021/22 zum VfL Wolfsburg, erzielte seitdem in 62 Bundesligaspielen 20 Tore. Mit neun Treffern und sieben Vorlagen ist er in dieser Saison in beiden Kategorien Topscorer der Wölfe. Zuletzt saß er aber erstmals auf der Bank. Ein riskantes Spiel, den ein Bankplatz im Endspurt würde den Wert Winds nicht in die Höhe schnellen lassen. Der 25-Jährige, der für zwölf Millionen kam, ist im kommenden Sommer ein logischer Wechselkandidat und könnte der nächste Großtransfer Wolfsburgs werden. Das sich zudem wegen der sportlichen Lage nicht erlauben kann, den Topscorer auf der Bank zu haben. Der VfL braucht Wind: für Punkte und Geld.