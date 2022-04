Wolfsburgs Rekord-Halbzeit: Nur fünf Klubs führten noch höher

Gegen Mainz führte der VfL Wolfsburg nach der ersten Hälfte mit 5:0 und damit so hoch wie noch nie zuvor in der eigenen Bundesliga-Geschichte. Nur fünf Klubs waren noch erfolgreicher - einer sogar in der laufenden Saison.

Fünf Bundesligisten wissen, wie es sich anfühlt, sogar mit einer 6:0-Führung in die Halbzeitpause zu gehen. Bei den meisten liegt das aber auch schon gefühlt eine halbe Ewigkeit zurück - nur nicht beim SC Freiburg: Kurz vor Weihnachten, am 5. Dezember 2021, besiegten die Breisgauer Borussia Mönchengladbach auswärts mit 6:0 - alle Tore fielen dabei vor dem Seitenwechsel.

Die Gladbacher wiederum hatten eine ähnlich starke Hälfte in der Saison 1977/78, als sie dem BVB sechs Tore in einer Hälfte einschenkten. Die Fohlenelf begnügte sich am 29. April 1978 aber nicht mit einem halben Dutzend - sie machte das ganze voll. Das Dortmunder 0:12 ist noch immer die höchste Niederlage der Bundesliga-Historie.

BVB zweimal Opfer, einmal Täter

Knapp acht Jahre zuvor war es ebenfalls Borussia Dortmund gewesen, das mit einem 0:6 in die Halbzeit hatte gehen müssen - das war am 18. April 1970 beim 1:9 (0:6) gegen Hertha BSC.

Die Hertha wiederum erwischte es ein paar Jahr danach. Am 12. Juni 1976 erlebte Hertha beim FC Bayern eine katastrophale erste Hälfte, lag zur Pause mit 0:6 zurück, blies dann aber zur Aufholjagd - und verlor immerhin "nur" mit 4:7 (0:6).

Der fünfte Klub, dem eine 6:0-Pausenführung in der Bundesliga gelang, war der BVB - und das sogar im Revierderby gegen Schalke 04. Am 26. September 1964 feierte der BVB am Ende einen 6:2-Sieg.

Torhungrige Bayern

Ein Fünf-Tore-Vorsprung in einer Hälfte ist dagegen in der Bundesliga-Geschichte schon häufiger vorgekommen. Dem FC Bayern ging dieses Kunststück siebenmal von der Hand und damit am häufigsten, zuletzt im Oktober 2021 beim 5:1 (5:0) in Leverkusen. Der BVB schaffte es dreimal, darunter auch beim jüngsten 6:1 (5:0) gegen Wolfsburg.

Gladbach kommt in seiner Geschichte auf zwei 5:0-Halbzeitführungen, Leipzig, Leverkusen, Freiburg, der HSV, Eintracht Frankfurt, 1860 München und der Karlsruher SC jeweils auf eine - genau wie seit Freitag der VfL Wolfsburg.