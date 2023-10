Wolfsburgs miese Elfer-Bilanz: Lässt Kovac nun Majer an den Punkt?

Sollte der VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfB Stuttgart einen Strafstoß zugesprochen bekommen, wird es interessant. Wer tritt an? Zuletzt vergab Jonas Wind zweimal. Und mit Lovro Majer gibt es einen Bewerber.

Festgelegt war niemand als Strafstoßschütze, deswegen kamen Lovro Majer und Jonas Wind beim Wolfsburger Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:0) kurz zusammen, um zu entscheiden, wer aus elf Metern antritt. Der kroatische Neuzugang hätte gerne geschossen, hatte aber gegen Jonas Wind, dem in dieser Saison bislang fast alles gelingt, die schwächeren Argumente. Also lief der Däne an - und scheiterte an Torwart Kevin Trapp. Immerhin: Im Nachschuss erzielte Wind seinen siebten Saisontreffer. "Ich hatte mich gut gefühlt", erklärte der 24-Jährige hinterher. Schießt er den nächsten Strafstoß auch wieder? "Mal sehen."

Zuletzt gab es zwei Tore nach zwei Fehlschüssen

Festlegen wollte sich auch Niko Kovac am Donnerstag nicht. Das kleine Problem: Bei Wind war es nun schon der zweite Elfer am Stück, den er nicht verwandelte. In der vergangenen Saison hatte er den Ball in Bochum (5:1) an die Latte gelupft, Luca Waldschmidt köpfte den Abpraller ins Netz. "Wenn man es immer im Nachschuss macht, ist es auch gut", sagt Coach Kovac, "wünschenswert wäre es, wenn man es mit dem ersten Schuss erledigt."

Arnold verwandelte zuletzt dreimal - und vergab zweimal

Doch das ist so eine Sache beim VfL, der vier der letzten fünf Versuche aus elf Metern nicht im Tor unterbrachte. Vor Wind war Maximilian Arnold Schütze Nummer eins, der Kapitän verwandelte in der vergangenen Saison auch dreimal sicher gegen Leverkusen (2:2), Hertha BSC (5:0) und Köln (2:0), leistete sich aber auch zwei Fehlschüsse. Auf Schalke (0:0) setzte Arnold den Ball an den Pfosten, gegen Augsburg (2:2) jagte er ihn über das Tor - und trat danach nicht mehr an.

Majer ist noch ohne Fehlschuss

Seither legt Kovac nicht mehr fest, wer schießen soll. "Wir haben gesagt: wer sich gut fühlt, soll gehen." Womöglich darf Lovro Majer, der sich gegen Frankfurt ja auch beworben hatte, beim nächsten Mal ran. Der Spielmacher hat in seiner Karriere in Kroatien und zuletzt in Frankreich bei Stade Rennes all seine Strafstöße verwandelt - und wartet in der Bundesliga noch auf sein erstes Tor.