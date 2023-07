Wolfsburgs linke Lücke und der Unterschied zwischen Jurasek und Gosens

Wer wird der neue Linksverteidiger beim VfL Wolfsburg? Klar ist mittlerweile, wer es nicht wird: Kandidat David Jurasek ist zu Benfica Lissabon gewechselt. Weil der VfL aus finanziellen Gründen aus dem Poker um den Tschechen ausgestiegen war.

Die Wolfsburger Scouts hatten ihn früh auf dem Zettel, die sportliche Führung fand und findet den Linksverteidiger ebenfalls hochinteressant. David Jurasek hatte sich beim tschechischen Vizemeister Slavia Prag in den Fokus vieler Vereine gespielt, der VfL bemühte sich um den 22-Jährigen, der bislang dreimal für die A-Auswahl seines Landes auflief.

Jedoch: In den vergangenen Wochen stieg der Preis des Abwehrspielers dermaßen, dass der VfL ausstieg aus dem Poker. Der nun beendet ist: Jurasek schließt sich dem portugiesischen Titelträger Benfica Lissabon an, der dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 14 Millionen Euro hinblättert - plus vereinbarte Bonuszahlungen.

Ein Preis, den der VfL nicht bereit war zu zahlen. Die Niedersachsen wären nach kicker-Informationen bei einer Summe im einstelligen Millionenbereich durchaus kaufwillig gewesen, wollten aber nicht mehr ausgeben für einen Spieler, der zweifelsohne großes Potenzial besitzt und seine Qualitäten in der tschechischen Liga demonstriert hat, der aber noch längst kein gestandener Spieler auf Bundesliganiveau sein kann.

Wir versuchen, Dinge vernünftig zu lösen und nicht mit der wirtschaftlichen Brechstange. Sebastian Schindzielorz

"Wir versuchen, Dinge vernünftig zu lösen und nicht mit der wirtschaftlichen Brechstange", erklärt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Wir haben unsere Budgets, die wir seriös einhalten wollen. Wir versuchen, Profile zu finden, die sportlich und wirtschaftlich zu uns passen. Wenn das nicht passt, dann orientieren wir uns anders."

Auch ein Leihgeschäft mit Kaufoption denkbar

Wie in diesem Fall, wo der Wunschkandidat ohnehin einen anderen Namen trägt: Nach kicker-Informationen bemüht sich der VfL unverändert intensiv um Robin Gosens, Zahlen mit dem deutschen Nationalspieler in Diensten von Inter Mailand sind längst ausgetauscht. Der 29-Jährige muss für sich entscheiden, ob er den Wechsel in die Bundesliga will, der VfL muss auch mit dem Champions-Finalisten Inter eine finanzielle Einigung hinbekommen. Klar ist in diesem Fall: Hier wäre Wolfsburg anders als bei Jurasek bereit, eine zweistellige Millionenablöse zu investieren, denkbar ist auch ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

Und wenn's nicht klappt? "Wir haben nach dem Abgang von Paulo Otavio die Thematik links hinten", sagt Sportdirektor Schindzielorz, der mit Nicolas Cozza lediglich über einen etatmäßigen Linksverteidiger verfügt. Trotzdem wäre dem Manager auch nicht bange, ohne Neuzugang in die Saison zu gehen. "Wir können Micky van de Ven schieben, haben Yannick Gerhardt, der auf dieser Position U-21-Europameister wurde, wir haben Kevin Paredes und Bartol Franjic, die das schon gespielt haben. Wir haben Möglichkeiten innerhalb des Kaders." Wenngleich dies gewissermaßen Notlösungen wären. Deswegen betont Schindzielorz auch: "Wir schauen uns um und gucken, welche Möglichkeiten es auf dem Markt gibt." Die Wunschlösung heißt Robin Gosens.