Wolfsburgs Kruse-Deal: Zwischen logisch und panisch

Der VfL Wolfsburg verpflichtet Max Kruse, lockt den Stürmer offenbar mit viel Geld aus dem Königsklassen-Rennen in den Abstiegskampf und bricht mit seinen Prinzipien. Ein Kommentar von Thomas Hiete.

"Wir werden von unserer Transfer-Philosophie nicht abrücken", bekräftigte Marcel Schäfer kürzlich noch einmal inmitten des Abstiegskampfes. Der Sportdirektor und sein Boss Jörg Schmadtke haben sich auf die Fahnen geschrieben, junge und entwicklungsfähige Fußballer nach Wolfsburg zu holen.

Eine Strategie, die lange Zeit aufging und bis in die Champions League führte, die den VfL zum spannenden Ort für große Talente macht. Und dann verpflichtete der Klub am Sonntag Max Kruse. Bald 34 und mit einem Start-Statement, das aufhorchen lässt: Kruse habe das Wolfsburger Angebot angenommen, "das langfristig und hoch dotiert ist".

Es ist die Abkehr von der eigenen Philosophie beim VfL, wo die Macher eben nicht mehr Spieler haben wollten, die nur des Geldes wegen kommen. Es ist ein kurzfristiger Kurswechsel, der den Eindruck der Panik im Abstiegskampf vermittelt. Im Sommer verpflichtete der Klub bereits Luca Waldschmidt, Lukas Nmecha und Maximilian Philipp für den Bereich, in dem nun Kruse wirken soll.

Ein Eingeständnis von vielen Fehlern

Weit mehr als 20 Millionen Euro investiert in die Zukunft, um jetzt mit einem Ex-Spieler, der in Wolfsburg vor sechs Jahren in seiner einen VfL-Saison alles andere als einen guten Stand hatte, die Gegenwart zu retten. Eine Investition, von der man sich kurzfristige Hilfe erhofft, die aber kaum Nachhaltigkeit verspricht. Ein Eingeständnis von vielen Fehlern.

Die Millionen, die nun in den gewünschten Retter Kruse gesteckt werden, sind auf er anderen Seite freigeworden durch die Abgänge der Topverdiener Weghorst, Guilavogui, Mehmedi und Ginczek. Viel Erfahrung verabschiedete sich aus Wolfsburg, insofern ist es auch logisch, dass der VfL in der aktuellen Situation nicht ausschließlich auf jung und wild setzen kann.

Kruse ist erfahren und immer noch ein bisschen wild. Von der romantischen Vorstellung, mit Union Berlin vielleicht sogar in die Champions League einzuziehen, ließ er sich nicht aufhalten, noch einmal den Klub zu wechseln. Der VfL Wolfsburg, das räumt er offen ein, hat den Geldkoffer geöffnet. Und damit in der Not seinen propagierten Weg verlassen.