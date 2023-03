Wolfsburgs Kniff in Paris: Verletzte Oberdorf doch in der Startelf

Der VfL Wolfsburg hatte das 5:0 in der Liga gegen Potsdam scheinbar teuer bezahlen müssen, Lena Oberdorf verletzte sich, ein Einsatz in Paris schien ausgeschlossen. Um so überraschender, dass die 21-Jährige gegen PSG nun doch in der Startelf steht.

Lena Oberdorf steht gegen PSG überraschend doch in der Startelf. picture alliance / foto2press