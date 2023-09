Wolfsburgs Isländerin Jonsdottir fällt für Duell mit Deutschland aus

Für das Nations-League-Spiel gegen Deutschland muss Island ohne eine seiner besten Spielerinnen auskommen. Doch diese Situation hat das Team gerade erst gemeistert.

Keine gefährlichen Tiefenläufe in Bochum: Island muss am Abend auf Sveindis Jonsdottir verzichten. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Zum Auftakt in die neue Women's Nations League hatte Island am vergangenen Freitag 1:0 gegen Wales gewonnen. Wer sich damals wunderte, warum Wolfsburgs Shootingstar Sveindis Jonsdottir (22) über die volle Distanz auf der Bank gesessen hatte, wurde spätestens an diesem Dienstag aufgeklärt.

Da twitterte Jondottirs Klub, der VfL Wolfsburg, dass die pfeilschnelle Offensivspielerin nach einer Achillessehnenreizung erst einmal pausieren müsse und vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückkehre. Somit fällt am Dienstagabend (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Deutschland das Privatduell mit Klub-Teamkollegin Felicitas Rauch aus: Diese hätte auf ihrer linken Abwehrseite sicherlich genügend zu tun bekommen, wenn Jonsdottir über ihren bevorzugten rechten Flügel angegriffen hätte.

Es kommt viel auf Viggosdottir an

Somit kommt es für das Team von Trainer Thorsteinn Halldorsson noch etwas mehr auf zwei andere Bundesliga-Spielerinnen an: Die ebenso erst 22 Jahre junge Karolina Lea Vijlhalmsdottir, vom FC Bayern derzeit an Bayer 04 Leverkusen verliehen, soll in der Offensive als freie Radikale wirbeln. Und in der Abwehr-Viererkette organisiert Glodis Perla Viggosdottir (28) wie gewohnt.

Nach dem Rücktritt von Führungsspielerin Sara Björk Gunnarsdottir (32, aktuell bei Juventus unter Vertrag) ist sie kommunikativ noch mehr gefordert.

Die frisch gewählte Bayern-Kapitänin - für Island in gleichem Amt unterwegs - traf auch zum Siegtor gegen Wales. Ohnehin sind es aktuell ereignisreiche Tage für Islands Abwehrchefin. Nach einem kapitalen Fehler zum Bundesliga-Start gegen Freiburg (2:2) verlängerte sie in der darauffolgenden Woche ihren Vertrag beim deutschen Meister vorzeitig - und belohnte sich damit für eine überragende Vorsaison.